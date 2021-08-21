«Урал» проиграл «Динамо» со счетом 0:1

Увы, родные стены не помогли нашей команде одержать победу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На «Екатеринбург Арене» сегодня, 21 августа, встретились футбольный клуб «Урал» и столичный «Динамо». Эта игра могла и вовсе не состояться, так как накануне в СМИ появилась информация о том, что некоторые из игроков «Урала» заразились коронавирусом. Вся команда из-за этого прошла тестирование, в ходе которого COVID-19 ни у кого не обнаружили. Матч состоялся. Он начался в 20.00 и обернулся для уральской команды поражением.
- Уступаем 0:1, играя в меньшинстве с 19 минуты, - отмечают в пресс-службе ФК «Урал».
Удаление заработал Эрик Бикфалви. Ему выдали подряд две желтых карточки из-за столкновения с игроком «Динамо».
Эрик Бикфалви был удален с поля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Матч начался в 20.00.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбургская команда играла в меньшинстве с 19 минуты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед матчем уральскую команду тестировали на COVID-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Игра проходила на «Екатеринбург Арене»
Фото: Алексей БУЛАТОВ