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Общество21 августа 2021 19:57

«Урал» проиграл «Динамо» со счетом 0:1

C 19 минуты наша команда играла в меньшинстве
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Увы, родные стены не помогли нашей команде одержать победу.

Увы, родные стены не помогли нашей команде одержать победу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург Арене» сегодня, 21 августа, встретились футбольный клуб «Урал» и столичный «Динамо». Эта игра могла и вовсе не состояться, так как накануне в СМИ появилась информация о том, что некоторые из игроков «Урала» заразились коронавирусом. Вся команда из-за этого прошла тестирование, в ходе которого COVID-19 ни у кого не обнаружили. Матч состоялся. Он начался в 20.00 и обернулся для уральской команды поражением.

- Уступаем 0:1, играя в меньшинстве с 19 минуты, - отмечают в пресс-службе ФК «Урал».

Удаление заработал Эрик Бикфалви. Ему выдали подряд две желтых карточки из-за столкновения с игроком «Динамо».

Эрик Бикфалви был удален с поля.

Эрик Бикфалви был удален с поля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч начался в 20.00.

Матч начался в 20.00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская команда играла в меньшинстве с 19 минуты.

Екатеринбургская команда играла в меньшинстве с 19 минуты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед матчем уральскую команду тестировали на COVID-19.

Перед матчем уральскую команду тестировали на COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра проходила на «Екатеринбург Арене»

Игра проходила на «Екатеринбург Арене»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ