«Урал» проиграл «Динамо» со счетом 0:1

Увы, родные стены не помогли нашей команде одержать победу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург Арене» сегодня, 21 августа, встретились футбольный клуб «Урал» и столичный «Динамо». Эта игра могла и вовсе не состояться, так как накануне в СМИ появилась информация о том, что некоторые из игроков «Урала» заразились коронавирусом. Вся команда из-за этого прошла тестирование, в ходе которого COVID-19 ни у кого не обнаружили. Матч состоялся. Он начался в 20.00 и обернулся для уральской команды поражением.

- Уступаем 0:1, играя в меньшинстве с 19 минуты, - отмечают в пресс-службе ФК «Урал».

Удаление заработал Эрик Бикфалви. Ему выдали подряд две желтых карточки из-за столкновения с игроком «Динамо».

Эрик Бикфалви был удален с поля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч начался в 20.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская команда играла в меньшинстве с 19 минуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед матчем уральскую команду тестировали на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ