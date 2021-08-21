Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 августа 2021 года

150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 519 случаев заражения. Из этого количества 150 приходится на Екатеринбург. Всего же таким образом с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 118 344 жителей Среднего Урала.

- Состояние 798 госпитализированных оценивается как тяжелое, 500 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 396 – на аппаратах ИВЛ, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 588.

У остальных пациентов состояние удовлетворительное. При этом за сутки выписаны из больниц были еще 475 человек, болевших коронавирусом.