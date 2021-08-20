В детских садах Екатеринбурга действуют противоэпидемические нормы, введенные еще в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2021 года 346 детских садов Екатеринбурга примут 84500 детей. Они работали и в августе, за исключением тех, которые были закрыты на лето на ремонт.

Рассказываем, какие меры безопасности в пандемию будут соблюдать воспитанники и сотрудники детских садов Екатеринбурга с наступлением нового учебного года 2021-2022.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

В свердловском отделении Роспотребнадзора уточнили, что действуют нормы, введенные еще в 2020 году, а именно:

1. Измерение температуры на входе и обработка рук антисептиками. Для этого на территории детского сада Екатеринбурга установлены дозаторы с дезинфицирующим средством.

2. Отказ от массовых и праздничных мероприятий. Проводить их можно лишь внутри одной группы.

3. Отказ от организации вечерних «дежурных групп», в каких до пандемии оставляли детей со всего садика, если их родители припозднились на работе.

4. Увеличение количества прогулок на свежем воздухе (если позволяет погода), без встреч с воспитанниками других групп.

5. Обработка и проветривание помещений во время динамической паузы, а также до прихода детей и после их ухода домой.

6. Обеззараживание воздуха при помощи рециркуляторов.

7. Как и в школах, родителям воспитанников детских садов Екатеринбурга не разрешено заходить в помещения.

В сентябре детские сады Екатеринбурга примут 84500 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В дошкольных организациях, как и в школах, проводятся противоэпидемические мероприятия – уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю. Она включает уборку всех помещений, обработку поверхностей и очистку вентиляционных решеток и осуществляется перед началом работы учреждения. Влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей – ежедневно. Также все школы и детсады Екатеринбурга были оборудованы необходимыми средствами защиты и обеззараживания: дозаторами с антисептическими средствами, переносными и стационарными бактерицидными облучателями воздуха рециркулярного типа, термометрами и другими средствами. На обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием выделялись средства на закупку из бюджета Свердловской области, – добавили в пресс-службе городского департамента образования.

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