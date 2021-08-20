Умеренная погода придет не раньше, чем через 4 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заключительный летний месяц на Среднем Урале установилась жаркая погода – 30-градусная жара простоит больше недели. По данным синоптиков, уже на следующей неделе жару сменит умеренная температура.

Публикуем предварительный прогноз погоды в Екатеринбурге на оставшийся месяц.

– Жара, возможно, продержится еще в начале следующей недели – в понедельник и вторник. На крайнем севере региона возможны небольшие осадки, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

По данным сервиса «Яндекс.Погода», прогноз погоды в Екатеринбурге на месяц будет умеренный. С 18 по 31 августа осадков не ожидается, а жара простоит еще почти неделю.

Рекордной отметки термометры достигнут в пятницу, субботу и воскресенье – с 20 по 22 августа температура поднимется до +34 градусов. По ночам будет прохладно – до +15.

В понедельник, 23 августа, жара начнет немного спадать. С +34 температура понизится до +30 градусов.

Во вторник, 24 августа, днем термометры покажут +29. По ночам ожидается стабильная прохлада – +16 градусов.

В среду, 25 августа, установится умеренное тепло. Днем ожидается до +24 градусов, ночью – до +13.

В четверг и пятницу, 26 – 27 августа, дневная температура составит +19 градусов, ночная – плюс 8-9.

В выходные, 28 и 29 августа, по прогнозу погоды в Екатеринбурге на месяц, ожидаются солнечные дни, +17 градусов днем и +13 – ночью.

Аналогичная погода простоит в Екатеринбурге до конца месяца.

В среду в Екатеринбурге ожидается +24 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Погода в Екатеринбурге на месяц, по данным сервиса «Гисметео», будет жаркой.

Жара ожидается ближайшую неделю.

По прогнозу погоды в Екатеринбурге на месяц, 20 августа ожидается +32 градуса днем и +15 – в ночное.

21 и 22 августа будет самая жаркая погода в Екатеринбурге за месяц – оба дня термометры покажут +34 градуса.

Аналогичная жара простоит и в понедельник, 23 августа.

Небольшое понижение температуры ожидается только во вторник, 24 августа, но все равно будет жарко +32 градуса.

25 августа термометры покажут уже +29 днем и +20 ночью.

Умеренное тепло наступит в четверг, 26 августа, ожидается всего +23 градуса днем и +16 – ночью. Пройдет небольшой дождь.

Небольшой дождь может пройти и 27 августа. Также возможна гроза. Температура воздуха днем составит +21, ночью – плюс 11 градусов.

В последние выходные лета, 28 и 29 августа, по прогнозу погоды в Екатеринбурге на месяц будет умеренная погода – плюс 19-20 градусов, гроза и дождь.

30 и 31 августа будет холодно – до +14...+15 градусов в дневное время, а ночью +9...+10 градусов. Возможны гроза и дождь.

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