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Общество20 августа 2021 12:55

Житель Нижнего Тагила спас женщину в Персидском заливе: «Из-за астмы она задыхалась и не могла говорить»

Олег Волчков помог добраться до берега жительнице Дагестана, которую течение унесло за 70 метров от буйков
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Олега Волчкова несколько дней искала администрация Нижнего Тагила, чтобы отблагодарить за спасение человека. Фото: предоставлено героем публикации

Олега Волчкова несколько дней искала администрация Нижнего Тагила, чтобы отблагодарить за спасение человека. Фото: предоставлено героем публикации

На днях в мэрию Нижнего Тагила пришло письмо из Дагестана. В нем чиновников попросили найти и поблагодарить одного из горожан — Олега Бычкова. Мужчина отличился тем, что спас жительницу Дагестана, едва не утонувшую в Персидском заливе Объединённых Арабских Эмиратов.

Мэрия через соцсети объявила о розыске героя. Правда, найти его долго не удавалось. Как выяснилось позже, в письме из Дагестана немного напутали фамилию — на самом деле он не Бычков, а Волчков.

Раньше Олег Волчков работал в таможенной службе Нижнего Тагила, а сейчас занимается предпринимательством. Себя Олег называет не публичным человеком. Потому и в администрацию города за благодарностью идти он вовсе не спешит. Но по нашей просьбе он вспомнил тот день, когда ему удалось спасти женщину из воды.

О СМЕНЕ ПОГОДЫ ТУРИСТОВ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Как оказалось, все случилось еще в середине июня. Тогда Олег вместе с родными отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах. За несколько дней до случившегося на побережье вдруг стала меняться погода.

- Появились несвойственные для этих мест волны, отливы и рипы (течение, идущее под прямым углом от берега к морю, - Прим. Ред.), - вспоминает Олег Волчков. - Об этом никто из туристов особо не знал. Нас не предупреждали.

От побережья у отеля российских туристок стало относить рипом - течением, идущим от берега. Фото: предоставлено героем публикации

От побережья у отеля российских туристок стало относить рипом - течением, идущим от берега. Фото: предоставлено героем публикации

Пляж рядом с отелем, в котором жил Олег с семьей, открывается в семь. Именно к этому времени многие российские туристы уже начинают собираться на нем — пока еще не слишком жарко. При этом спасатели официально начинают работать лишь в восемь.

- В итоге две купавшиеся женщины попали в рип — обратное течение от берега. Выглядит, будто волна идет к берегу, но под ней течение идет в сторону моря. И если ты под эту волну попал, то тебя очень быстро сносит, скорость там приличная, - вспоминает Олег. - Одной из женщин, которых унесло, 65 лет. Она приехала из Дагестана. Плавает хорошо, у нее даже своя база отдыха есть на берегу Каспийского моря. Но она астматик и от волнения сразу стала задыхаться. Тогда подруга сказала ей держаться на воде на спине, пока она попробует добраться до берега, чтобы позвать на помощь.

С рипами есть одна тонкость — из них очень сложно выбраться, если плыть к берегу под прямым углом. Течение все равно окажется сильнее. Поэтому нужно двигаться к берегу наискосок, чтобы выплыть из потока. Одной из женщин в итоге удалось приблизиться к берегу, чтобы ее услышали.

- Я на лежаке был, а супруга у меня находилась в воде. Там до буйков довольно мелко, - рассказывает Олег. - Та женщина, почти добравшись до берега, позвала на помощь. Моя жена услышала ее, позвала меня. Мы с нею вытянули ее на берег. Она сказала, что ее подругу уносит в море. При этом с берега ее уже было не видно - на 70 метров от буйков отнесло.

Житель Нижнего Тагила Олег Волчков оказался единственным, кто мог доплыть до утопавшей женщины. Фото: предоставлено героем публикации

Житель Нижнего Тагила Олег Волчков оказался единственным, кто мог доплыть до утопавшей женщины. Фото: предоставлено героем публикации

ДОЛГО НЕ МОГЛИ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БЕРЕГУ

Справедливости ради, на спасательной вышке в этот момент все же находился один спасатель. Но помощи от него не было никакой.

- Он с «бананом» спасательным в воду пошел. Я подумал, что помогу ему, парень то совсем молодой. А он… первая же волна его отбросила и он пошел обратно менять флаг на вышке с желтого на красный, - говорит Олег. - Помогать больше некому было. Никто ничего не предпринимал. Я поплыл один.

Добраться до женщины, попавшей в беду, турист из Нижнего Тагила смог быстро. Она задыхалась, практически не могла говорить, но еще контролировала себя и держалась на плаву. Олег попробовал успокоить ее, дал руку и помог плыть к берегу. Из-за течения обратный путь оказался долгим и изматывающим.

- Сил плыть у нее не было. Я сам сначала прямо греб, так как еще не знал, что из рипа надо выбираться, двигаясь наискосок, - вспоминает Олег. - Двигались мы очень медленно. Одна тщетная попытка приблизиться к берегу, другая... И так, и сяк пробовали. Она уже волноваться начала. Потом нам повезло, волной снесло от рипа в сторону и дальше мы уже смогли доплыть до берега без проблем. Она была уже без сил.

Благодарственное письмо от отеля за спасение утопающей женщины. Фото: предоставлено героем публикации

Благодарственное письмо от отеля за спасение утопающей женщины. Фото: предоставлено героем публикации

2,5 СУТОК ПРОЛЕЖАЛА В БОЛЬНИЦЕ

Тут же подбежали подруги утопавшей. Они принесли лекарства от астмы. А сотрудники отеля вызвали скорую помощь, которая, почему-то, добиралась до пляжа очень долго.

- Женщина очень плохо дышала. Мы ее откачивали, пока ждали скорую. Машина далеко не сразу приехала, хотя потом отель и отчитался, что все быстро сделал, но это совсем не так, - рассказывает Олег. - Скорая ее забрала. И 2,5 суток она пролежала в больнице. Потом уже мы с нею и ее подругами снова встретились, познакомились получше.

Кстати, в отеле Олегу выписали благодарственное письмо. В нем руководство поблагодарило тагильчанина за «мужество при спасении чужой жизни».

Сам Олег признается, что в подобной ситуации он оказался впервые. А помогло ему умение плавать — он часто ходит в бассейн.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ