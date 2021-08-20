Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 августа 2021 года

Свердловская область бьет рекорды по заболеваемости ковидом и по смертности от него Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 517 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 187 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Ивделе, Ревде, Серове, Камышлове, Богдановиче, Березовском, Нижнем Тагиле, Кушве, Каменске-Уральском, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 117 825 человек, из которых 108 977 справились с вирусом. За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 473 пациента.

По данным на 20 августа 2021 года состояние 806 пациентов оценивается как тяжелое, 518 из них находятся в палатах интенсивной терапии, 407 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвержден еще 31 случай смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 848 человек.

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