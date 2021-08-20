Растениеводы Урала продемонстрировали свое мастерство на «Всероссийском дне поля»

Фото: предоставлено пресс-службой «ФосАгро-Регион»

На выставке в самых настоящих полевых условиях были продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования для АПК. На площади в 12 гектаров посетители могли оценить разработки в области селекции. Весной здесь были высажены сотни сортообразцов растений, привезенных со всей России и из-за рубежа. 25 сельскохозяйственных культур. Картофель, пшеница, гречиха, подсолнечник и другие, знакомые овощи и злаки, соседствовали с малоизвестными россиянам сорго и чумиза. И такими, незаслуженно обделенными вниманием в последние годы, растениями, как полба и конопля.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Мы стабильно входим в десятку лучших регионов по показателям сельского хозяйства. Применяем современные технологии по выращиванию овощей и кормов для животных. Стабильно прирастаем молочным стадом. По приросту надоев молока находимся в лидерах среди регионов. Поэтому мы обладаем не только промышленным потенциалом, но и являемся одним из крупнейших сельхозтоваропроизводителей. Для нас День поля — это важно. Важно пообщаться с коллегами из других регионов. Пообщаться с производителями, которые обеспечивают отрасль техникой и оборудованием, — высказался об участии уральских представителей Евгений Куйвашев.

Партнёрами выставки выступали Россельхозбанк, Объединенная зерновая компания, Росагролизинг, Ростсельмаш, ФосАгро, Био-тон и банк «Открытие».

ФосАгро - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, выступила и как эксперт в области минерального питания растений. Компания обеспечила минеральным питанием все демонстрационные посевы выставки.

Фото: предоставлено пресс-службой «ФосАгро-Регион»

Специально для выставочных сортообразцов специалисты-агрономы сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» разработали систему минерального питания, в основе которой лежит применение жидкого комплексного удобрения ФосАгро APALIQUA ЖКУ NP 11:37. Подкормка в жидкой форме позволила добиться хорошего состояния посевов к мероприятию. Демонстрационные делянки радовали глаз разнообразием овощей и злаков. Несмотря на засушливое лето, сортообразцы прекрасно себя показали. Двухметровая кукуруза, цветущая гречиха, сочная свекла и морковь свидетельствуют об усилиях агрономов, заботящихся об урожае всё лето.

Здесь же на выставке было объявлено об открытии в Екатеринбурге нового территориального офиса «ФосАгро-Регион». Он стал 21-м по счету в России и первым на Урале, а еще восточнее сеть развивает региональные офисы в Барнауле, Красноярске и Уссурийске.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк подчеркнул:

- Мы работаем с уральскими хозяйствами уже не первый год и можем констатировать, что Урал – уникальный для России пример рационального использования природных ресурсов для развития сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. С учетом аграрной специфики регионов Урала и на фоне погодных явлений последних лет, мы намерены приоритетно развивать поставки жидких комплексных удобрений, уже доказавших свою эффективность в условиях засухи на Юге России, в Черноземье, в Сибири. В этом году мы продемонстрировали действие ЖКУ на сортовых посевах Всероссийского дня поля, уверен, аграрии по достоинству оценили результат. Специально для регионов Урала агрономическая служба «ФосАгро-Регион» уже разработала пакет решений для повышения плодородия почв.

Уральские аграрии похвалили инициативу ФосАгро.

- Любовь у нас давняя и взаимная. Мы давно сотрудничаем с ФосАгро. Закупаем удобрения. Но у нас не всегда есть возможность понять потребности почвы без химического анализа. Сейчас специалисты «ФосАгро-Регион» будут территориально ближе и смогут проводить такой анализ без затруднений. Грамотно подобранные удобрения позволят нам повысить эффективность и понизить стоимость производства. Перспектива интересная для нас, хотелось бы испытать на практике, - поделился намеченными планами сотрудничества Председатель СПК Колос (Курганская область) Валерий Юрьевич Ураков.

- С «ФосАгро-Регион» сотрудничаем на протяжении 5 лет. По деятельности в других регионах знаем, что компания проводит конференции, с привлечением специалистов: агрономов, химиков. Опытные посадки и демонстрационные показы, на которых можно увидеть эффективность своими глазами. Это важно для обмена опытом, поэтому имеет для нас большое значение. Надеемся, что эта практика распространиться и на Урал, - выразил свои пожелания Главный технолог ООО «Речновское» (Курганская область) Игорь Корельцев. Значимость опытных посадок подчеркивает и главный агроном ООО «Русское поле» (Свердловская область) Владимир Андреевич. – С «ФосАгро-Регион» напрямую работаем с 2015 года. Конечно, и онлайн, и по телефону, все вопросы обсуждались оперативно, но познакомиться в живую интересно. На практике увидеть, как эффективнее применить те или иные удобрения. Прокачать знания и навыки, обменяться опытом с коллегами.

Фото: предоставлено пресс-службой «ФосАгро-Регион»

- Давно сотрудничаем с компанией «ФосАгро-Регион». Рады открытию нового офиса в Екатеринбурге. Теперь будем ближе, совместная работа пойдёт слаженнее и быстрее, – комментирует главный агроном СПК Килачевский (Свердловская область) Денис Кирсанов.

В ФосАгро понимают и важность поддержки потребителей, в особенности, накануне осеннего сева. В середине июля компания объявила о фиксировании цен на минеральные удобрения до ноября на уровне не выше июльских. А уже в начале августа стало известно о скидках всем фермерам и овощеводам открытого грунта.

- В нынешних реалиях, когда рост цен прослеживается во всех сферах, политика ФосАгро по сдерживанию цен и предложенная система скидок для нас имеют большое значение. – Высказался Глава КФХ Зайкина И.А. (Тюменская область) Игорь Александрович Зайкин. – За долгие годы сотрудничества мы убедились, что ФосАгро – клиентоориентированная компания не на словах, а на деле.