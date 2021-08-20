В Екатеринбурге цыганская похоронная процессия спровоцировала огромную пробку

Похоронная процессия заняла проезжу часть в сторону Широкой речки. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В четверг, 19 августа, из цыганского поселка на ВИЗе на улицу Репина в районе ТРЦ «Радуга Парк» вышла похоронная процессия, заняв две полосы для движения автотранспорта в сторону Широкой Речки.

Действия группы цыган спровоцировали огромную пробку на Репина, так как транспорт вынужден был ехать со скоростью процессии. На дороге оказались почти 40 человек.

- Цыгане перекрыли улицу Репина в сторону Контрольной - хоронили кого-то. Пробку организовали на несколько кварталов, - прокомментировал ситуацию паблику «Инцидент Екатеринбург» очевидец Евгений.

На кадрах видно, как цыгане идут в сторону Широкореченского кладбища.

Процессия спровоцировала пробку. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга прокомментировали ситуацию так:

- В данном случае усматривается нарушение п. 4.1. ПДД РФ. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Что влечет ответственность по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ: Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам о строгом соблюдении ПДД при переходе проезжей части дороги.

До главы Цыганской общины Яна Сокола для комментария дозвониться не удалось.