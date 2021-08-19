На Урале ученый придумал, как с помощью вейпа отучить от курения и вылечиться от коронавируса

Пока не известно, получится ли с помощью этого лекарства пускать такие же клубы изо рта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Споры о том, полезнее или вреднее вейпы, чем классическое курение сигарет, не утихают по сей день. В СМИ, например, все чаще пугают новым заболеванием легких EVALI, которое называют «болезнью вейперов». Тем временем на Среднем Урале молодой ученый придумал, как сделать обычный вейп не вредным, а наоборот, полезным для здоровья.

Евгений Федотиков из Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Академии наук, предложил лечить легкие с помощью электронных испарителей, то есть не только специализированных медицинских приборов, но и тех самых вейпов. Главное – зарядить его нужным фитопрепаратом на основе вереска, который он сейчас разрабатывает. Вереск, кстати, занесен в Красную книгу. Поэтому для своей научной разработки ученый выращивает его сам в пробирке.

– Разрабатываемый фитопрепарат можно применять для лечения никотиновой зависимости, – объясняет Евгений Федотиков. - За счет использования электронных испарителей мы получим эффект трансформации пагубной привычки в полезную.

Евгений Федотиков работает в Институте иммунологии и физиологии Уральского отделения Академии наук. Фото: Фонд содействия инновациям по Свердловской области

Но что еще интереснее, на основе этого фитопрепарата из вереска можно делать состав для испарителей, который будет лечить и от болезней, поражающих легкие.

- Это делает фитопрепарат перспективным в отношении профилактики и лечения новой вирусной инфекции COVID-19, - уточняет Евгений Федотиков.

Пока что, правда, заряжать этот препарат в устройство для вейпа еще рано. Он еще разрабатывается. Но Евгения уже поддержали – на дальнейшую разработку ему выделили полумиллионный грант.

- Сейчас Евгений подает заявку в Роспатент на регистрацию своего изобретения и готовится защитить кандидатскую диссертацию, - уточняют в Фонде содействия инновациям по Свердловской области. - В планах у молодого ученого сотрудничество с фармкомпаниями и выпуск ингаляционного фитопрепарата на рынок.