«У нее задет мозг»: в Асбесте хозяин ударил собаку топором

Прогнозов врачи на дают. Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным

18 августа ужасающий случай произошел в городе Асбест Свердловской области. Здесь мужчина, который, по словам волонтеров, был в нетрезвом состоянии, набросился с топором на собственную собаку и ударил ее топором по голове.

На истошный крик раненного животного на улицу выбежали соседи, которые принялись ругать неадекватного мужчину. В это время бедное животное, находившееся в состоянии шока, испугалось и убежало.

Успокоив мужчину, соседи сначала написали на него заявление в полицию, после чего отправились на поиски раненого пса.

- 18 августа с заявлением о жестоком обращении с животным в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» обратился сосед хозяина собаки. Данный факт зарегистрирован в КУСП. На место происшествия выезжала группа СОГ, но хозяин дома двери не открыл. Участковыми уполномоченными межмуниципального отдела по факту жестокого обращения с животным проводится проверка, по окончании которой будет вынесено обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МО МВД РФ «Асбестовский».

Сейчас псу оказали первую помощь, ему зашили рану. Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным

Через несколько часов животное удалось найти, после чего жители частного сектора связались с Благотворительным фондом помощи бездомным животным, и повезли в Екатеринбург.

- Соседи этого человека позвонили к нам в фонд, после чего сами доставили к нам собаку, а мы уже договорились с клиникой, где теперь занимаются лечением животного, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Фонде помощи бездомным животным.

Сейчас собаке провели операцию, она постепенно приходит в себя, хотя ее состояние остается тяжелым.

- У нее задет мозг, состояние тяжелое, врачи никаких прогнозов не дают, - говорят в фонде.

Напомним, что на прошлом неделе мужчина жестоко избил пса в лифте в одном из домов в районе Академический в Екатеринбурге.

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