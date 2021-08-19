Екатеринбурженка едва не стала жертвой мошенника, который выслал ей удостоверение сотрудника банка

Девушка отмечает, что аферист владеет навыками психологии. Фото: читательница "КП", Алексей Булатов "КП"

Екатеринбурженка Елена едва не стала жертвой мошенников. 18 августа ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Когда девушка засомневалась, что говорит с реальным сотрудником «Сбера», неизвестный прислал ей фотографию своего служебного удостоверения.

- Я была на работе. Позвонил мужчина, представился Андреем, сказал, что он является сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Заявил, что на меня оформлен кредит в 400 тысяч рублей, - рассказывает Елена «КП»-Екатеринбург. - Чтобы мне не пришлось его выплачивать, мне было нужно оформить другой – на эту же сумму.

Затем Андрей начал говорить, что вместе с полицией занимается расследованием. Якобы несколько сотрудников местного отделения «Сбера» вступили в сговор с мошенниками и оформили на клиентов банка несуществующие кредиты.

На "удостоверении" мошенники использовали фото реального человека. Фото: читательница "КП"

- У меня сразу возникла мысль, что это могут быть мошенники. Но мужчина говорил очень убедительно, чувствуется, что он хороший психолог. Пока мы общались, он прислал мне в WhatsApp фото своего служебного удостоверения, чтобы доказать, что он действующий сотрудник банка. Мое недоверие немного прошло, - вспоминает Елена.

«Сотрудник» банка попросил ни в коем случае никому не сообщать об этом разговоре – чтобы не спугнуть мошенников, а затем дал Елене инструкции.

- Сказал, что мне нужно прямо сейчас идти к отделению «Сбера», которое рядом с моей работой, и подойти к банкомату. При этом он сказал, чтобы я не клала трубку и все время была с ним на связи, - вспоминает Елена.

После этих инструкций девушка все-таки догадалась, что говорит с мошенником и повесила трубку. Затем Елене поступило еще несколько звонков с этого же номера, но отвечать она не стала.

Мы показали удостоверение, которое девушке прислал мошенник, пресс-службе Уральского отделения «Сбера».

- Если присмотреться, то можно увидеть, что на этом «документе» старый логотип, неверные данные о руководителе банка и так далее. Но даже в этом разбираться не обязательно. Достаточно знать, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов данные карт, пароли, секретную информацию. Если вас просят перевести деньги, снять наличные, оформить кредит или выполнить другие операции - помните, что это мошенник, какое бы удостоверение он ни предъявлял, - рассказали «КП» в «Сбере».

Также в банке отметили, что главная задача мошенника - напугать жертву и не дать времени проанализировать ситуацию, поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили его требования как можно быстрее. В банке советуют проверить, не было ли каких-либо сомнительных операций за время беседы. Если вы поняли, что сообщили мошенникам лишнюю информацию, нужно сразу позвонить по номеру 900 и рассказать о случившемся.

В УМВД Екатеринбурга призывают не переводить деньги на неизвестные счета.

- Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обратился по имени отчеству, знает, где вы живете, и сообщил, что с карты происходит несанкционированное списание денежных средств, или кто-то пытается оформить на ваше имя кредит – это скорее всего мошенник, - рассказали в полиции, как распознать мошенников.

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