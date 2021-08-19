Водителю грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: УГИБДД по Свердловской области / СОЦСЕТИ

Главное следственное управление МВД по Свердловской области возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» в отношении 36-летнего жителя Каменска-Уральского Сергея Лаптова. Вечером 18 августа водитель Mazda CX-5, двигаясь по улице Пушкина, насмерть сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку.

- Скорее всего, Сергей возвращался домой с завода после смены. У него есть жена и ребенок, - рассказали «Комсомолке» знакомые водителя.

В ГИБДД ищут очевидцев аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным «КП»-Екатеринбург, погибшей пенсионеркой оказалась Манавара Халикова. Несколько дней назад она приехала в Свердловскую область из Санкт-Петербурга, чтобы навестить сына. Также известно, что бабушка и девочка перебегали проезжую часть в неположенном месте. До пешеходного перехода было 150 метров.

- Водитель, совершивший наезд, пояснил, что двигался со скоростью 70-80 км/ч, хотя разрешенная на данном участке скорость движения 40 км/ч, - отмечают в отделении пропаганды свердловской Госавтоинспекции.

Кроме этого в ГИБДД отметили, что неоднократно требовали у местных чиновников устновить на опасном перекрестке светофор. Последнее предписание датируется 29 мая этого года. Но в мэрии лишь развели руками – в бюджете для этого нет денег.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого происшествия и для объективной оценки действий каждого участника требуется помощь очевидцев этого происшествия, которых просят позвонить по телефонам ГИБДД Каменска-Уральского:

8 (3439) 32-33-45 (дежурная часть ГИБДД, круглосуточно) или (3439) 32-37-29 (отдел дознания ГИБДД, с пн-пт, с 9-18).