День российского флага в Екатеринбурге 2021: программа мероприятий

День российского флага в Екатеринбурге пройдет 22 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

День российского флага в Екатеринбурге 2021 отметят в это воскресенье, 22 августа. В мэрии сообщили, что массовых мероприятий не будет, в честь праздника на зданиях поднимут флаги.

– Концерты не запланированы. Флаги вывешиваются по инициативе владельцев зданий тогда, когда они считают это необходимым, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«ПОД ФЛАГОМ СТРАНЫ»

Когда: 21 и 22 августа 2021

Формат: онлайн-флешмоб

О программе мероприятий празднования Дня российского флага в Екатеринбурга 2021 в департаменте молодежной политики Свердловской области рассказали, что планируют провести всероссийскую акцию «Под флагом страны».

Участники расскажут личные истории о победах в спорте, учебе и других сферах. Обязательное условие – рассказчик должен был в победный день выносить или водружать государственный флаг РФ.

История должна показать, насколько важно представление отечественного триколора.

Участвовать во флешмобе, приуроченном ко Дню российского флага в Екатеринбурге 2021, и всей стране, могут все желающие.

Что нужно:

1. Опубликовать пост в социальных сетях с историей, фото или видео с флагом РФ.

2. Опубликовать видео, где участник в кадре с российскими спортсменами, во время церемонии награждения и поднятия флага, продемонстрирует Российский флаг, в сопровождении гимна России.

3. Записи должны сопровождать хештеги: #Подфлагомстраны #Деньфлага #Роспатриот

«ЗНАЮ РОССИЮ»

Также в День российского флага в Екатеринбурга 2021 пройдет квиз-игра «Знаю Россию».

Начало: 12:00

В программе интеллектуальные вопросы, связанные с историей и значением государственного флага.

Необходимо собрать команду из 10 человек.

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