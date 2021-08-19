День российского флага в Екатеринбурге 2021: программа мероприятий

День российского флага в Екатеринбурге пройдет 22 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День российского флага в Екатеринбурге 2021 отметят в это воскресенье, 22 августа. В мэрии сообщили, что массовых мероприятий не будет, в честь праздника на зданиях поднимут флаги.
– Концерты не запланированы. Флаги вывешиваются по инициативе владельцев зданий тогда, когда они считают это необходимым, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
«ПОД ФЛАГОМ СТРАНЫ»
Когда: 21 и 22 августа 2021
Формат: онлайн-флешмоб
О программе мероприятий празднования Дня российского флага в Екатеринбурга 2021 в департаменте молодежной политики Свердловской области рассказали, что планируют провести всероссийскую акцию «Под флагом страны».
Участники расскажут личные истории о победах в спорте, учебе и других сферах. Обязательное условие – рассказчик должен был в победный день выносить или водружать государственный флаг РФ.
История должна показать, насколько важно представление отечественного триколора.
Участвовать во флешмобе, приуроченном ко Дню российского флага в Екатеринбурге 2021, и всей стране, могут все желающие.
Что нужно:
1. Опубликовать пост в социальных сетях с историей, фото или видео с флагом РФ.
2. Опубликовать видео, где участник в кадре с российскими спортсменами, во время церемонии награждения и поднятия флага, продемонстрирует Российский флаг, в сопровождении гимна России.
3. Записи должны сопровождать хештеги: #Подфлагомстраны #Деньфлага #Роспатриот
«ЗНАЮ РОССИЮ»
Также в День российского флага в Екатеринбурга 2021 пройдет квиз-игра «Знаю Россию».
Начало: 12:00
В программе интеллектуальные вопросы, связанные с историей и значением государственного флага.
Необходимо собрать команду из 10 человек.