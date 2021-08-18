Тело малыша нашли в пакете на мусорке. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет и свердловский главк полиции впервые прокомментировали убийство новорожденного в Екатеринбурге. Тело малыша было найдено 16 августа в пакете на мусорке в Октябрьском районе. Как выяснилось, 32-летняя мать убила ребенка еще 4 августа. Женщина скрывала третью беременность от мужа, а рожала самостоятельно в туалете. Сразу после родов она задушила дитя, а потом избавилась от тела.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК «Убийство матерью новорождённого ребенка». Следователи проверят женщину на вменяемость.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс экспертиз (в том числе, судебные медицинская, генетическая, биологическая), истребован характеризующий материал в отношении фигурантки, - отмечают в СУ СКР региона.

Женщину проверят на вменяемость, ей грозит до 5 лет заключения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Официальный представитель главка Валерий Горелых пояснил, что через два дня после родом горе-мать доставили в больницу. Но там женщина отказалась говорить, где находится малыш.

- Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребёнка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила, - рассказал полковник Горелых. - 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребёнка. Когда поняла, что всё кончено, то избавилась от тела.

Напомним, что на прошлой неделе в уральской столице молодая мама изрезала двухлетнего сына в попытке «изгнать из него бесов». Ее арестовали по обвинению в покушении на убийство.