Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 августа 2021 года

Масочный режим в Свердловской области сохраняется Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 516 случаев заражения коронавирусом, из которых 134 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Ивделе, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхотурье, Кушве, Карпинске, Нижней Туре, Реже, Ревде, Полевском, Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других населенных пунктах.

Общее число заразившихся COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 116 797 человек, из которых 108 033 полностью справились с вирусом. За сутки по состоянию на 18 августа 2021 года врачи сняли диагноз у 467 человек.

На данный момент состояние 828 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 524 из них размещены в палатах реанимации, на ИВЛ – 401 человек.

Также за сутки подтверждено еще 29 новых случаев смерти (новый рекорд) от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 785 человек.

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