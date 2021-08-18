Компактная гладильная система 3 в 1 для бережного и тщательного отпаривания

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Современный человек ценит свое время и свободное место в доме. Гладильная система Polaris PGS 2020VA сэкономит время и заменит сразу три предмета: отпариватель, утюг и гладильную доску. Это идеальное решение для ухода за текстилем в доме, которое не займет много места. Ваша одежда, мягкая мебель или детские игрушки теперь всегда будут выглажены и продезинфицированы.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Справится с любой задачей

Гладильная система оснащена удобным соплом в форме утюжка для сложнодоступных мест. Подходит даже для деликатных тканей, верхней одежды или нарядов сложного кроя. Имеет 8 режимов для различных типов тканей: нейлона, шелка, хлопка, полиэстера, комби, льна, денима и шерсти. Гладильная доска ComfyBoard PRO легко меняет свое положение и раскладывается горизонтально, вертикально, под углом 30 или 60 градусов.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

3 в 1

Гладильная система компактная и максимально функциональная. В нее входит отпариватель, утюг и гладильная доска. Благодаря мобильности отпариватель сэкономит ваше время – для глаженья больше не нужно раскладывать и переворачивать вещи, их можно приводить в порядок прямо на вешалке.

Кроме того, в комплекте идет ряд полезных аксессуаров: перчатка, приспособления для отпаривания воротников, карманов и манжетов, а также прочная алюминиевая телескопическая стойка с регулируемой высотой от 80 до 150 см. Все это обеспечит вам быстрый, удобный и качественный процесс отпаривания.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Быстрая и удобная

Гладильная система продумана и ей удобно пользоваться. Управление режимами подачи пара осуществляется прямо с ручки отпаривателя, которая удобно лежит в руке и не выскальзывает. Прибор готов к работе уже через 30 секунд и генерирует постоянный пар высокой мощности до 45 г/мин. Оснащен большим съемным баком объемом 1,6 литров.

Мощность отпаривателя на уровне профессионального – 2000 Вт. Он обладает системой защиты от накипи, что способствует долгосрочной работе и чистоте. Безопасен для всех типов ткани.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Теперь привести в порядок даже самое капризное платье с пайетками не составит труда, а блузки сложного кроя или шерстяные вещи будут выглядеть идеально. Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2020VA избавит от многочасовых домашних рутинных дел и справится с любой задачей быстро и безопасно.