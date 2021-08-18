УрФУ выделит больше полумиллиона рублей для помощи студентам из Афганистана

Всего в Уральском федеральном университете учится 30 студентов из Афганистана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Уральский федеральный университет намерен поддержать своих студентов, которые приехали учиться из Афганистана. Информация об этом появилась в телеграм-канале вуза. Так, университет планирует выделить более полумиллиона рублей для помощи им.

- Ребята получат единовременные выплаты по 25 тысяч рублей, - уточняется в телеграм-канале УрФУ. - Все будут заселены в общежития. В связи с невозможностью вернуться на родину, будет оказано содействие по миграционному вопросу и, при необходимости, изменению статуса студентов, как и помощь с трудоустройством.

Также вуз планирует оказать психологическую помощь обучающимся. Вуз планирует подключить к этому профессиональных психологов. Также уточняется, что в России из 30 афганских студентов УрФУ сейчас находится 23.

В воскресенье, 15 августа, в Афганистане сменилась власть. Она перешла под контроль движения «Талибан»* (запрещено в России как террористическая группировка). Из-за этого многие жители Афганистана решили срочно уехать из страны.

* Запрещенные в России террористические организации

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