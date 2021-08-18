На Градсовете раскритиковали проект высотки с вращающимся трехэтажным бриллиантом в центре Екатеринбурга

Так с разных сторон может выглядеть высотка, которую хотят построить позади администрации Екатеринбурга. Фото: эскиз из проекта

В мэрии Екатеринбурга сегодня, 18 августа, в очередной раз собрался градостроительный совет. Ключевой вопрос, который решали – быть или не быть 18-этажной высотке с огромным «бриллиантом» на крыше, которую застройщики хотят возвести буквально позади городской администрации. Внутри по проекту должны разместиться апартаменты, торговый и выставочный зал, музей камня и пятиуровневая подземная стоянка.

Первым выступил Андрей Газизов, куратор проекта и представитель собственника и инвесторов. Он отметил, что бриллиант на здании будет напоминать о связи Екатеринбурга с историей добычи на Урале драгоценных минералов.

Облагорожена по проекту должна быть и площадка перед зданием. Фото: эскиз из проекта

- Это связь современного Екатеринбурга и его истории, - говорит Андрей Газизов. - Основная часть здания напоминает кристаллы, расположенные на гербе города.

При этом сам бриллиант должен вращаться.

- Проектировщики металлоконструкций говорят, что это реально, - отмечает Андрей Газизов. - Вращающуюся часть можно делать. В Дубае делают целиком здания вращающиеся. Человек голосом может выбирать вид из окна и смотреть, куда ему хочется.

Куратор проекта на Градсовете также добавил, что внутри здания разместятся предприятия связанные драгоценными минералами.

- Это будет предприятие по обработке, оценке и реализации изделий из самоцветов, институт по изучению уральских самоцветов. Международный аукционный дом с аукционным залом. Международный банк и бутики по продаже ювелирных изделий и изделий класса люкс, - говорит Андрей Газизов.

Здание будет 18-этажным. Причем три этажа разместятся в «бриллианте» наверху. Фото: эскиз из проекта

Само здание планируют разместить на площади в 397 квадратных метров. Авторы проекта отмечают, что в бриллианте наверху сможет разместиться ресторан и обзорная площадка. Но окончательно этот вопрос еще не решен. Участники градостроительного совета усомнились, что этот проект сможет пройти приемку из-за сложностей с организацией эвакуации в случае пожара.

- Я обратился к МЧС, нам выделили сотрудника, чтобы он с самого начала вопросы пожарной безопасности курировал, - отметил Андрей Газизов.

В перспективе застройщики планируют соединить здание с вестибюлем метро на площади 1905 года. При этом по проекту подземная парковка в здании выходит за границы участка, на котором застройщики могут возводить высотку. Это озадачило участников Градсовета.

- Обычно здания за границы своего участка не вывешиваются, - говорит Леонид Десятов, участник совета.

Куратор проекта отметил, что они будут добиваться получения нового разрешения на строительство, которое будет включать уже и подземный паркинг. Также участники совета поинтересовались, для чего понадобилось строить высотку в самом центре города.

- В чем необходимость высотного сооружения в этом месте? - задал вопрос Эдуард Кубенский, участник совета.

- Половина тех площадей которые предусмотрены в этом здании будут заняты государственными институтами, - ответил куратор проекта. - По этой причине решили продлевать здание вверх. У нас частно-государственное партнерство.

Так будет выглядеть панорама центра города, когда здание построят. Фото: эскиз из проекта

В итоге на Градсовете многие высказались против текущего проекта. Например, не понравилось то, что оно расширяется кверху, как стакан.

- Под ним стоять будет невозможно. Очень неприятный эффект. Создается полное впечатление что здание падает, - сказал Владимир Каганович, участник совета.

- Существует здание-тюльпан в Новосибирске. В историческом центре на главной улице. Оно тоже современное, все из треугольников. Стоит на месте, но не разваливается при этом. Там это работает. А здесь хочется спросить, зачем это? И почему такой масштаб большой? Бриллиант опят же. Мы студентов учим уходить от очевидных аналогий, - сказал Леонид Десятов, участник совета.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин и вовсе сказал, что нужно не строить новое здание на этом месте, а достроить старое, которое сейчас в незаконченном виде продолжает там стоять.

- Этот проект не стоит обсуждать, это безвкусная утопия, - сказал Михаил Вяткин. - Нужно вернуться к старому зданию и быстрее его достроить. Музею камня тут не место. Трафика тут не будет. Кто по 300 машин будет приезжать в бриллиантовый каменный центр? Парковка - утопия. Сколько пытались сделать под землю, а тут четыре уровня. Предлагаю закончить обсуждение, вернуться к старому проекту.

Во время голосования участники Градсовета единогласно высказались против предлагаемого проекта.