В Екатеринбурге госпитализировали 84-летнего тренера, которого 10-летняя девочка обвинила в домогательствах

Вся жизнь Николая Ражева связана со спортом. Фото: предоставлено родственниками

В Екатеринбурге госпитализировали 84-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева. Его обвинила в приставаниях 10-летняя девочка, мама которой обратилась в полицию. До этого мы подробно рассказывали об этой истории, которая произошла в конце февраля.

На Николая Ражева завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Пресс-служба СК уголовное дело не комментирует, а защита пожилого тренера утверждает, что ребенок оговорил Николая Ражева. Поводом к этому, по словам адвокатов, стало то, что пенсионер выгнал девочку с тренировки по настольному теннису из-за того, что она баловалась.

Первоначально Николая Ражева, которому на тот момент было 83 года, заключили в СИЗО, но позже адвокаты добились, чтобы его отправили под домашний арест.

- Самочувствие у Ражева отрицательное, госпитализирован. В том числе в результате этого уголовного дела. После ареста самочувствие Ражева резко ухудшилось и до настоящего времени не стабилизировалось, - рассказал адвокат Сергей Колосовский, чье агентство занимается защитой пожилого тренера.

Адвокат добавил, что они обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобами на действия следователей.

- Вчера исполнилось ровно полгода с того дня, как девочка из мести за то, что ее выгнали с тренировки, оговорила деда. Сегодня мы обратились с жалобами в адрес Бастрыкина и администрации президента. Причина - необоснованное уголовное преследование при наличии в деле 100% доказательств невиновности, - говорит Сергей Колосовский.

Адвокат утверждает, что следователь Чкаловского следственного отдела СК несколько месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз. Они, по словам Колосовского, доказывают, что следов ДНК Николая Ражева на одежде потерпевшей не обнаружено. Чтобы ознакомиться с результатами этой экспертизы юристам пришлось писать жалобы главе СКР Свердловской области Михаилу Богинскому.

В деле есть и вторая потерпевшая. Но, как утверждают адвокаты Николая Ражева, она появилась в деле лишь за день до момента когда защита подала апелляции на решение суда отправить тренера в СИЗО. По словам Сергея Колосовского, эту девочку заставила оговорить тренера инспектор ПДН.

- Кроме того, у одной потерпевшей психиатрами установлен дефицит внимания, побуждающий ее врать, у второй - психическое расстройство, - отметил Сергей Колосовский.

До этого «Комсомолка» публиковала видеозапись, которая есть в деле. На ней запечатлено то самое занятие, в ходе которого, по версии следствия, пожилой тренер приставал к 10-летней девочке.

Николай Ражев большую часть карьеры занимался спортивным ориентированием на лыжах. В этом виде спорта он добился звания мастера спорта СССР, а затем занялся тренерской работой. С 1986 по 1990 год Николай Ражев приглашался для работы со сборной СССР. Также он больше 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования.

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