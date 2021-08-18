«Инвитро» запускает акцию «В школу здоровым» в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой «Инвитро»

С 6 июля по 31 августа 2021 года «Инвитро» в Екатеринбурге проводит акцию «В школу здоровым», которая дает возможность сдать комплекс профилактических исследований для детей перед школой или детским садом по специальной цене – 1100 рублей.

Воспользоваться акционным предложением «В школу здоровым» можно, чтобы получить медицинскую справку для школы или детского сада, а также для контроля базовых показателей состояния организма ребенка.

Лабораторная диагностика — важная составляющая диспансеризации, которую необходимо проходить регулярно. Это поможет оценить иммунитет ребенка после летнего отдыха, его физическое состояние и готовность к учебе. Выявить, даже на ранних стадиях, анемию, воспалительные процессы, скрытые инфекции, нарушения в работе сердца, печени, почек и т.д. Предупредить аллергические реакции и хронические заболевания.

Фото: предоставлено пресс-службой «Инвитро»

Комплекс тестов для подготовки к школе и детскому саду включает следующие исследования:

- № 1515 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)

- № 116 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка)

- №1601ОСТ Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель

- №159ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов,helminth eggs)

В медицинских офисах «Инвитро» с детьми работают опытные профессиональные медицинские сестры, а использование одноразовых вакуумных пробирок делает анализ быстрым и безболезненным для малышей.

Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробности об акции по телефону +7 (343) 222-03-60 или на сайте www.invitro.ru.