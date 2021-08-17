Железная дорога для них не просто рельсы и шпалы, а светлая полоса жизни

Кирилл Широков, победитель в номинации «Путешествуем поездом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш очередной фотоконкурс, приуроченный ко Дню железнодорожника, был посвящен не только тем, для кого железная дорога стала профессией и призванием. Но и всем тем, кто не представляет свою жизнь без стука колес и протяжных гудков поезда. Именно поэтому мы назвали фотоконкурс «Романтика железных дорог». На конкурс принимались фотографии, отражающие важность и разноплановость железнодорожных профессий. Снимки чудесных пейзажей, открывающихся из окна поезда. Фото поездов, вокзалов, пассажиров, встречающих и провожающих. Ведь за каждым таким кадром своя особая история.

Мы получили более 130 фотографий! Выбрать победителей стало для читателей и экспертного жюри по-настоящему непростой задачей. Хотелось бы отметить каждого участника, но конкурс есть конкурс. Итак, объявляем и поздравляем победителей!

Татьяна и Никита, победители специальной номинации «Пути, которые нас связали» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь Кирилла Менщикова связана с железной дорогой уже более 18 лет. Еще в армии он начал задумываться о будущей профессии железнодорожника. В настоящее время Кирилл работает составителем поездов, а иногда и.о. ДСП, маневровым диспетчером на вокзальном комплексе «Пермь-2». Кирилл Менщиков становится победителем в номинации «Профессия - железнодорожник!»

- С работой мне повезло, как и с начальниками, коллегами и друзьями, - рассказывает о своей работе Кирилл.

Фото Александра Кутузова, набрав 591 голос, приносит ему победу в номинации «Романтика железных дорог». Александр работает бригадиром по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Свердловск - Сортировочной дистанции пути ПЧ-6.

Александр Кутузов, победитель в номинации «Романтика железных дорог» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фотографиях Кирилла Широкова можно увидеть и золотую дугу состава, плавно скользящего в лучах восходящего солнца. И почти настоящий мост в Хогвардс (на самом деле это мост в районе поселка Пудлинговый Свердловской области). И сказочную красоту зимнего леса, через который пролегают железнодорожные пути. Кирилл прошел путь от проводника вагона до машиниста электрички. Он не только тесно связан с железной дорогой, но и не перестает замечать красоту, окружающую в пути.

- Когда работаешь на железной дороге, встречаешь закаты и рассветы, новые города и новые станции, как не сделать фото при виде всего этого, - комментирует Кирилл свои снимки.

номинация «Профессия - железнодорожник!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кирилл Широков становится победителем в номинации «Путешествуем поездом».

И какой же конкурс с названием «Романтика железных дорог» без романтической истории о любви. Татьяна и Никита с детства мечтали о работе на железной дороге. Здесь же и началась их история любви летом 2015 года. Ребята познакомились в летних отрядах проводников. Члены жюри добавили специальную номинацию для влюбленных «Пути, которые нас связали».

- Есть что-то неуловимое, непередаваемое прекрасное в работе на железной дороге. Рассветы, встречаемые в ночной смене, стук колес и, конечно, люди, - делится своими эмоциями Татьяна Омельченко.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников фотоконкурса!

16 августа в пресс-центре «Комсомольской правды» победители получили заслуженные призы от генерального партнера проекта - Свердловской железной дороги, и партнера проекта - швейцарского бренда Polaris.

Свердловская железная дорога:

Это мощный транспортный комплекс с большим техническим и интеллектуальным потенциалом.

Эксплуатационная длина - 7,2 тыс. км, развернутая длина главных путей - 9,8 тыс. км.

Регионы: Екатеринбургский, Пермский, Нижнетагильский, Тюменский, Сургутский. Управление дороги находится в Екатеринбурге.

Задача железной дороги - своевременное и полное удовлетворение потребностей экономики и населения в грузовых и пассажирских перевозках. Ежесуточно по СвЖД курсирует 1 200 грузовых, 335 пригородных, более 70 пассажирских поездов.

Подарки от швейцарского бренда Polaris Фото: Алексей БУЛАТОВ

https://svzd.rzd.ru/

Швейцарский бренд Polaris

Polaris - это швейцарский бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим европейским стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на российском рынке как надежный производитель, заботящийся в первую очередь о комфорте и уюте потребителя, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.