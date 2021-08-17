Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 августа 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале сложная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 522 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 115 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания COVID-19 приходятся на Белоярский городской округ, Богданович, Бисерть, Серов, Карпинск, Ирбит, Невьянск, Сухой Лог, Красноуфимск, Березовский, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск, а также на другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 116 281 человек, из которых 107 566 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц врачи выписали 456 пациентов.

По состоянию на 17 августа 2021 года состояние 842 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 523 из них размещены в палатах реанимации, 421 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 27 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 756 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Среднем Урале начнут прививать детей от коронавируса. Сейчас власти ждут клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт» (подробнее)

Павел Креков: негативных проявлений после вакцинации не зафиксировано. Свердловский зам губернатора заявил, что умирают от коронавируса, а не от прививки (подробнее)