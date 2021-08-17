СК закончил расследование гибели летчика из Якутска, погибшего в центре Екатеринбурга

Руслан Валеев сбежал из больницы 13 октября 2020 года. Фото: СУ СКР по Свердловской области, Instagram yura_n_gogolev

Следователи завершили расследование гибели 28-летнего борт-механика Руслана Валеева, который прилетел в Екатеринбург из Якутска. В столице Урала он был должен пройти курсы повышения квалификации, но бесследно исчез.

Как позже выяснят следователи, 13 октября 2020 года Руслан сбежал из горбольницы №1. Туда его госпитализировали с температурой и подозрением на коронавирус. Из больницы борт-механик сбежал, оставив все личные вещи в палате. Руслан Валеев добежал до улицы Розы Люксембург. Во дворах он по какой-то причине решил перемахнуть через забор, ведущий к гаражам, но запутался в колючей проволоке, порезав себе горло. Это и стало причиной гибели. У этого забора с колючей проволокой борт-механика нашел охранник ЖК и вызвал полицию.

Следователи рассматривали, в том числе, и криминальную версию смерти Руслана Валеева. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве. Но в ходе расследования она не подтвердилась. Об этом рассказал начальник следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин.

Тело Руслана нашли в гаражах на улице Розы Люксембург. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Был проведен комплекс различных экспертиз, в том числе биологические, генетические, криминалистические, допрошен ряд свидетелей. Криминальной составляющей в ходе расследования установлено не было. В связи с этим уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления, - рассказал «КП»-Екатеринбург Вячеслав Бабушкин.

Следователь уточнил, что запрещенных веществ в крови погибшего не нашли.

То, куда с такой настойчивостью бежал борт-инженер и почему он решил покинуть больницу, осталось невыясненным. Анализ телефона и соцсетей погибшего не дал ответа на этот вопрос.

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