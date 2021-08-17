Пылесос Polaris PVC 1834 Silent – для тех, кто ценит тишину

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Покупатели отмечают, что для дома они предпочтут «тихую» технику, которая обеспечит им спокойный отдых. Что не удивительно, ведь снижение уровня звукового давления способствует эффективной перезагрузке после работы, метро и шумных дорог.

Тихая бытовая техника Polaris из коллекции Silent поможет снизить уровень шума в доме. Кроме низкого уровня шума во время работы, линейку объединяет продуманный дизайн и высокие эргономические свойства.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Пылесос Polaris PVC 1834 Silent работает в 4 раза тише по сравнению с другими моделями производителя (<71 Дб). Циклоническая система сбора пыли с высокой мощностью всасывания (420 аВт) позволяет собрать самый мелкий мусор и сократить время уборки. Встроенный фильтр НЕРА 12 собирает до 99,5% аллергенов.

Компактный корпус модели (всего 26/34/30 см) не займет много места.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Для удобства пользования предусмотрен гибкий армированный шланг с эргономичной ручкой и телескопическая выдвижная труба. Манёвренности пылесосу добавляют прорезиненные колеса и длинный шестиметровый шнур.

В комплектацию PVC 1834 Silent входят три насадки для разных типов поверхностей: пол / ковер, щелевая и насадка для мебели.

Гарантия на модель Polaris PVC 1834 Silent – 3 года.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Polaris

Справка о компании:

Polaris — это швейцарский бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим европейским стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на российском рынке, как надежный производитель, заботящийся в первую очередь о комфорте и уюте потребителя, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.