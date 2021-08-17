В Екатеринбурге от коронавируса вылечили семью из пяти человек

Сейчас семья уже поправилась. Фото: t.me/antivirus_midural

В Екатеринбурге в «красной зоне» 40-й больницы сразу оказалась вся семья. 37-летняя Вера, ее супруг Юрий и трое их маленьких детей были госпитализированы с подтвержденным коронавирусом.

- Не ожидала, что заболею, просто сначала голова начала болеть, еще и передвигаться было больно, - вспоминает Вера. - Я подумала, что на прогулке с детьми продуло нас. А на следующий день смотрю, у ребенка утром температура очень высокая. Я решила сделать тест на COVID-19. Купила коробочку, сделала себе тест, сдала. На следующее утро смотрю – положительный.

После этого женщина позвонила педиатрам и попросила взять мазки у трех детей. Так выяснилось, что коронавирусом заразилась не только она, но и малыши. Их увезли на скорой в больницу. А затем симптомы появились и у главы семейства. Его сразу госпитализировали. По словам врачей, еще двое суток вне больницы могли бы стать для него критическими.

- Впервые в инфекционном госпитале оказались сразу пять членов одной семьи, - рассказывают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. – Из детеи именно грудной ребенок переносил инфекцию наиболее тяжело – лихорадка до 39 градусов почти 10 днеи , пневмония, нездоровая сонливость, полное отсутствие аппетита.

К настоящему моменту всю семью уже выписали.

- Мы рады выздоровлению этои дружнои семьи. Мама и папа – научные сотрудники института геологии и геохимии УрО РАН – прислушивались к мнению врачеи , выполняли все назначения и рекомендации, были всегда доброжелательны и настроены на выздоровление, – рассказала Анна Овчинникова, лечащии врач.

К слову, Вера после выздоровления сказала, что поставит прививку от коронавируса сразу как только перестанет кормить грудью.