В Серове устроили школьную «линейку» детей, не родившихся семь лет назад из-за абортов

Каждая пара обуви обозначает не родившегося первоклассника. Фото: Семен Шестаков

Несколько сотен пар детской обуви можно было увидеть на площади в центре Серова. Активисты расставили ее так, будто это «линейка» первоклассников, которая проходит 1 сентября. Вот только детей не было, лишь обувь, обозначавшая места на площади, которое они могли занять. Это перформанс, который устроили представители Собора Преображения Господня. Так они хотели обратить внимание на ситуацию с абортами. Каждая пара обуви обозначает ребенка, который не родился в 2014 году из-за того, что его мать сделала аборт. К 2021 году они как раз пошли бы в первый класс.

- Вот такая «линейка» прошла в нашем городе. Эти дети тоже могли бы пойти в школу, - написал на своей странице вконтакте Семен Шестаков, один из организаторов перформанса.

Всего по данным организаторов перформанса, в 2014-м из-за абортов в Серове не родились 1182 ребенка. Фото: Семен Шестаков

Всего символически в Соборе решили таким образом обозначить 1182 не родившихся ребенка. Правда, собрать такое количество обуви им все же не удалось. Поэтому часть детей обозначили с помощью следов, нарисованных мелками на асфальте.

- В течение всего лета этого года наши активные прихожане собирали детскую обувь, чтобы сегодня выставить ее на площади. 1182 пары собрать нам немного не удалось. Остальное дорисовали, - говорит Семен Шестаков.