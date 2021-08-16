Подростка, который довел 19-летнего парня до суицида, выпустили из СИЗО: «Он реставрирует консерваторию»

17-летний Данил сейчас работает в фирме у своего отца. Фото: страница в соцсети

17-летний Данил, которого обвиняют по статье о доведении до суицида, вышел на свободу. Первоначально парень находился в СИЗО.

До этого мы подробно рассказывали о трагедии, которая произошла 7 мая в одной из квартир на улице Бакинских Комиссаров. Тогда 19-летний Александр Петров совершил суицид. Он сделал это, не выдержав издевательств. Парня мучили пять часов. Вместе с ним в его съемной квартире в этот момент находилось трое друзей: 20-летняя Эльвира Абзалова, 19-летняя Елизавета Овчинникова и 17-летний Данил. На всех троих следователи завели уголовное дело о вымогательстве и доведении до суицида.

От парня требовали 50 тысяч. Но по словам друзей Саши, этот долг был несуществующий. Троица попросту вымогала у парня эти деньги. Они пытались таким способом заработать себе авторитет.

Эльвиру и Елизавету также обвиняют в доведении до суицида и в вымогательстве. Они продолжают оставаться в СИЗО. Фото: страницы в соцсетях

Когда Александра Петрова удерживали в его собственной квартире, он писал всем своим знакомым, умоляя занять ему денег. Но была ночь и ему никто не ответил. К тому же до этого Саша уже не раз занимал.

Первоначально на время расследования всю троицу отправили в СИЗО. Но недавно Данила выпустили из изолятора. Свердловский областной суд поменял ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Сейчас парню нельзя общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом, а после 22 часов он должен находиться дома.

- Мы подали апелляцию. Помогли положительные характеристики. Данилу можно работать. Он работает в фирме у своего отца, занимается реконструкцией здания филармонии, - рассказала «КП»-Екатеринбург бабушка обвиняемого Татьяна Николаевна.

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