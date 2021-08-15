Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 15 августа 2021

Больше всего больных зафиксировано в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подтвердилось 526 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев Covid-19 выявили у жителей Екатеринбурга (+106). Также диагноз подтвердился у жителей Алапаевска, Артемовского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, а также других городов и поселков Свердловской области.

- Состояние 789 госпитализированных оценивается как тяжелое, 499 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 419 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее количество случаев Covid-19 в Свердловской области достигло 115 230.

Также за минувшие сутки в регионе подтвердилось 26 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число таких случаев в Свердловской области достигло 4 704.