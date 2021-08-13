Определен порядок партий в бюллетене на выборах в Свердловской области

Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Избирательная комиссия Свердловской области определила последовательность расположения партий в бюллетенях на выборах в Законодательное собрание региона. Процедура заняла буквально пять минут: представители восьми зарегистрированных избирательных объединений по очереди подошли к барабану и вытащили бумажки с номерами.
В результате, определился следующий порядок размещения партий в бюллетенях:
1. «Новые люди»
2. «Единая Россия»
3. «Справедливая Россия - За правду»
4. «Зеленая Альтернатива»
5. «Яблоко»
6. ЛДПР
7. «Партия Роста»
8. КПРФ
Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября. Уральцам предстоит проголосовать за кандидатов как в Заксобрание Свердловской области, так и в Государственную Думу.