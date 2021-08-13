«Дети под угрозой»: в Екатеринбурге садик обвинили в замалчивании вспышки коронавируса

Руководство «ИгруЛя-Ля» опровергает слова Ивана и Татьяны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Иван Храмцов отец двухлетнего мальчика. На днях мужчина обвинил руководство детского садика, в который ходит его ребенок, в том, что они скрывают информации о сотрудниках, которые заболели «ковидом». «Комсомолка» разбиралась в конфликте.

ВЕРСИЯ ПАПЫ

Двухлетний сын Ивана Хромцова ходит в детский садик «ИгруЛя-Ля», расположенный на Евгения Савкова,35/2. На днях мальчик почувствовал себя плохо.

- У него была рвота. Вызвали скорую. Врачи приехали и спросили, в какие ясли он ходит, - вспоминает отец мальчика разговор с врачами скорой. - Я ответил, что в «ИгруЛя-Ля». На это врачи мне сказали: «А вы разве не в курсе, что там воспитательница заболела коронавирусом и лежит в больнице? Вчера мы госпитализировали ребенка с «ковидом». Мальчик тоже ходил в «ИгруЛя-Ля».

После этого Иван решил уточнить данную информацию в родительском чате садика в WhatsApp.

- Я стал задавать вопросы, почему я узнаю о том, что воспитательница и ребенок болеют от врачей? Спросил, почему мне об этом не сообщили? Вместо ответа меня просто удалили из чата. Дети оказываются под угрозой из-за желания коммерсанта заработать, - вздыхает Иван Хромцов.

После этого Ивану в личные сообщения написала директор детского садика Анна. Она рассказала, что может вернуть деньги, если родители решат больше не водить малыша к ним, а еще опровергла информацию о том, что у них есть заболевшие воспитатели.

ВЕРСИЯ НЯНЕЧКИ

Сообщения Ивана в родительском чате увидела одна из родительниц. Она переслала их заболевшей нянечке. Ее зовут Татьяна. После этого женщина связалась с Иваном.

- К сожалению, мы в садике подхватили «ковид». В этом садике ни за чем не следят. С меня даже не попросили медицинскую книжку, а ведь я готовила для 20 деток, - говорилось в сообщении, которое нянечка переслала Ивану.

«КП»- Екатеринбург также поговорила с Татьяной, которая до недавнего времени работала нянечкой в детском саду «ИгруЛя-Ля». Сейчас женщина лежит в больнице с поражением легких 25%. У Татьяны, а также ее дочки, которая также ходила в «ИгруЛя-Ля», подтвердился коронавирус.

Татьяна рассказала, что после того как она ушла на больничный, ее уволили. Фото: предоставлено героями публикации

- Мой последний рабочий день в садике был 30 июля. В тот день мы с дочкой вернулись домой. Нам стало плохо. У обеих был кашель и температура. Сдали тесты, но они оказались ложноотрицательными. Через некоторое время сдали снова, и у нас подтвердился коронавирус, - вспоминает Татьяна.

Она предполагает, что они с ребенком подхватили «ковид» от воспитательницы по имени Юлия, которая работает в этом детском саду. Ребенок Юлии также ходит туда.

- Нам больше негде было заразиться. Мы засели дома с 30-го числа и больше никуда не ходили. Юля сама писала мне, что у ее сына положительный тест на «ковид», - говорит Татьяна. – Юлия вышла на больничный 30 июля, а уже 9 августа вернулась на работу. Положенные две недели она не отсидела. Тест она не сдавала и его результаты на работу не приносила, да там никто этого и не требует.

ВЕРСИЯ ДИРЕКТОРА САДИКА

- Все это полная ложь, - уверяет «КП»-Екатеринбург директор детского сада «ИгруЛя-Ля» Анна. - У нас есть результаты тестов о том, что сотрудники не болели и больничного в связи с «ковидом» ни у кого не было.

Директор детсада подтвердила слова Татьяны о том, что она не работает с конца августа. Анна заявляет, что женщина 7 августа отправляла ей отрицательные результаты теста на коронавирус. Правда, показать этот документ она отказалась. А в разговоре с «КП» Татьяна утверждает, что ничего своему работодателю она не отправляла.

- Мы готовы к любой проверке. У нас есть все тесты с QR-кодами. К тому же, болел не воспитатель, а ребенок воспитателя, - отмечает Анна. - Татьяна ушла от нас на больничный в конце июля. Может быть, потом она где-то это и подцепила, но не у нас.

Анна не отрицает, что у сына воспитательницы «ИгруЛя-Ля» подтвердился COVID-19. На карантин группу детсада при этом не отравляли.

- Необходимости в этом не было, - говорит Анна. – Ребенок вовремя отправился на больничный после ухудшения состояния. А Ивана Хромцова я удалила из чата в WhatsApp из-за того, что он писал туда в три часа ночи, а его сообщения могли посеять панику среди других родителей.

По словам Ивана и Татьяны, оба они написали жалобы на руководство детского садика «ИгруЛя-Ля» в Роспотребнадзор.

ОФИЦИАЛЬНО

Детям ничего не угрожает

- Пока никаких данных о заболеваемости, требующих проведения эпидрасследования в данном детском саду нет. То есть, пока нет данных, говорящих об угрозе здоровью детям и персоналу, - уточняют в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области. – Скорей всего, жалобы родителя и воспитателя дадут толчок для проведения расследования, по крайней мере, будет запрошена информация, проверены факты, изложенные в обращении. Но на сегодняшний день мы не можем сказать, что в этом детском саду неблагополучная эпидситуация.

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