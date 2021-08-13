В Серове начали ремонтировать мост, на плохое состояние которого указал сторонник партии «Новые люди»

Фото: социальные сети Ярослава Бородина

Сторонник партии «Новые люди», телеведущий Ярослав Бородин в июле посетил несколько городов Свердловской области. В каждом он старался привлечь внимание местных властей к наболевшим проблемам. В своем аккаунте в Instagram он рассказал о плачевном состоянии моста в районе городского парка Серова. Он соединяет берега реки Каква и уже дышит на ладан. В комментариях к посту жители поддержали активиста.

- Вот поэтому глубинка и задыхается. Люди уезжают, а молодежи что делать? Бежит из провинции в мегаполисы, - отметил тогда Ярослав Бородин. - В малых городах нет возможности не только для развития, но и для нормальной жизни. Молодежь бежит из городов, в которых нет парков, мостов, работы и никакого культурного досуга. Москва или Екатеринбург не смогут принять всех жителей провинции. Нужно менять ситуацию, усиливать регионы, спасать малые города от вымирания.

В Серове обратили внимание на проблему с мостом. Местные жители уже заметили рядом с ним строительную технику и новые стройматериалы.

Фото: социальные сети Ярослава Бородина

- По поручению главы Серовского городского округа началась замена деревянного настила и поперечных балок, - уточнили в группе администрации городского округа Вконтакте. - В ближайшее время работы завершатся, и мост будет полностью безопасен.

Мост важен для местных жителей не только как переправа. На нем и под ним любят в свободное время стоять с удочкой и взрослые, и дети. Слишком уж велик был риск, что кто-нибудь из них травмируется. Теперь, похоже, этого можно не бояться.