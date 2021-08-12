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Общество12 августа 2021 11:15

Возвращение лета, как возвращение молодости: когда в Екатеринбург придет бабье лето 2021

Рассказываем, когда в Екатеринбурге и Свердловской области ждать бабье лето 2021
Ирина ВАЛИШИНА
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Бабье лето обычно приходит в Екатеринбург в сентябре

Бабье лето обычно приходит в Екатеринбург в сентябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабье лето – это ясные и теплые дни в начале осени. Уральские синоптики составляют прогноз погоды на ближайшие три дня, максимум неделю и пока не сообщили о том, когда именно в Екатеринбург придет бабье лето 2021. Обычно этот погодный период ожидают в сентябре. Погода в такой период обычно сухая и теплая. Она приходит после холодов или прохлады и длится примерно 1-2 недели.

«Яндекс.Погода» прогнозирует так называемое «бабье лето» 2021 на первую неделю сентября. С 1 по 7 сентября 2021 ожидается +15...+17 градусов тепла, солнечная и облачная погода.

Сервис «Гисметео» Екатеринбург, пока, опубликовал прогноз лишь на первую неделю сентября, согласно ему, семь дней будет умеренно теплая погода до +20 градусов.

После теплой погоды в бабье лето в Екатеринбург приходят осенние холода

После теплой погоды в бабье лето в Екатеринбург приходят осенние холода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ «БАБЬЕ ЛЕТО»

После бабьего лета 2021 в Екатеринбург придет настоящая осень.

Часто мы говорим «бабье лето», подразумевая потепление и даже жару, но не догадываемся почему лето «бабье» и почему осенью.

– Бабье лето – это все же не август, а сентябрь, иногда даже позднее, но нельзя сказать, что с такого-то по такое число. Есть два объяснения, одно из них связано с Богородицей. Здесь как раз успение Богородицы, Успенский пост. Начало сентября связано с образом Богородицы и отсюда бабье, женское лето. В это время чудесная прозрачная и теплая осень. Паутинки летают, – рассказала доктор филологических наук, профессор Уральского федерального университета Мария Рут. – Ну, а второе объяснение, вполне возможно, что это понятие связано с поговоркой «бабий век 40 лет, а 45 – баба-ягодка опять», т.е. возвращение тепла, возвращение радостного ощущения лета, как будто возвращение молодости.

Мария Эдуардовна добавила, что еще одно объяснение можно найти в том, что ранее огородом занимались прежде всего женщины, и бабье лето – это то время, когда тяжелая работа в огороде почти закончена или закончена совсем и наступает время, когда можно расслабиться и погулять.

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