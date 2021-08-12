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Происшествия12 августа 2021 10:40

В Екатеринбурге произошел взрыв в нарколаборатории

Взрывом в квартире выбило оконные рамы
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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ЧП произошло около полудня. Фото: читатель "КП"

ЧП произошло около полудня. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге произошел взрыв в одной из квартир на Крауля,51.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, там находилась нарколаборатория.

- Было множество кустов с растительными наркотиками, а также производилась «синтетика», - уточнил наш собеседник.

Взрывом вынесло оконные рамы. Фото: читатель "КП"

Взрывом вынесло оконные рамы. Фото: читатель "КП"

Он рассказал, что владельца нарколаборатории уже задержали. Квартира, которую он оборудовал для незаконной деятельности, была съемная. Собственник жилья уже приехал на место ЧП.

Осколки упали на припаркованные машины. Фото: читатель "КП"

Осколки упали на припаркованные машины. Фото: читатель "КП"

Читатели паблика "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте" сняли, как мужчину, находившегося в квартире, вывели в наручниках

Читатели паблика "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте" сняли, как мужчину, находившегося в квартире, вывели в наручниках

Последствия взрыва нарколаборатории в Екатеринбурге
Взрыв произошел в доме на Крауля, 51. Видео: читатель "КП"
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