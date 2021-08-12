В Екатеринбурге произошел взрыв в нарколаборатории

ЧП произошло около полудня. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге произошел взрыв в одной из квартир на Крауля,51.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, там находилась нарколаборатория.

- Было множество кустов с растительными наркотиками, а также производилась «синтетика», - уточнил наш собеседник.

Взрывом вынесло оконные рамы. Фото: читатель "КП"

Он рассказал, что владельца нарколаборатории уже задержали. Квартира, которую он оборудовал для незаконной деятельности, была съемная. Собственник жилья уже приехал на место ЧП.

Осколки упали на припаркованные машины. Фото: читатель "КП"