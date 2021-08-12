Избирком зарегистрировал партию «Новые люди» на выборах в Законодательное собрание Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» одной из первых принесла в избирком Свердловской области подписи уральцев, готовых поддержать ее на грядущих выборах. Собрали с запасом – 35 тысяч подписей, хотя по закону нужно было лишь 18 321. Сегодня стало известно, что члены избиркома уже проверили все подписи и зарегистрировали партию на выборах в областной парламент. Приняты практически все бланки Новых людей.

- Наши активисты в кратчайшие сроки собрали в два раза больше необходимого числа подписей, - рассказывает Ярослав Бородин, сторонник партии «Новые люди». - Это очень круто и говорит только об одном: во власть идут новые люди – творческие, современные, ответственные и целеустремленные, потому что «старые», уже «не вывозят».

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Предприниматель Алексей Невьянцев избирается от партии по Первоуральскому одномандатному округу. Он смог получить поддержку 5 475 жителей, хотя сдать ему нужно было лишь 4 400 подписей. В партии признают, что собрать такое количество голосов поддержки в сжатые сроки было непросто. Помогла слаженная работа активистов, а также поддержка уральцев.

- Собрать такое количество подписей невероятно сложно, так как человек оставляет не только подпись, но и свои персональные данные, - объясняет Ирина Виноградова, сторонница партии. – Их готов оставить в лучшем случае один из десяти человек. Каждый день в регионе работали больше 300 активистов. Еще больше 20 человек проверяли подписи в юридическом отделе.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

За места в Законодательном собрании Свердловской области с представителями других партий поборются 68 кандидатов от «Новых людей». Возглавил партийный список ресторатор Иван Зайченко, который впервые решил попробовать себя в роли политика – раньше он в выборах не участвовал. Также в список вошли тележурналист Ярослав Бородин, гонщица Мария Баранцева и общественный деятель Рант Агаджанян.