Погода в День города Екатеринбурга 2021: придет жара до +31 градуса

Екатеринбургу исполнится 298 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа 2021 года Екатеринбургу исполнится 298 лет, часть мероприятий пройдет онлайн, а часть очно и горожане все же выберутся немного погулять и отметить праздник. Рассказываем, какая ожидается погода в День города в Екатеринбурге 2021.

– 14 августа ожидается температура воздуха днем – плюс 26-31 градусов, ночью – 8-13 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременные дожди. Также возможен неустойчивый слабый ветер, – рассказали в Уральском гидрометцентре.

По данным сервиса «Гисметео» Екатеринбург, погода в День города в Екатеринбурге 2021, 14 августа будет жаркой. Дневная температура воздуха составит +28 градусов, ночная – плюс 11. Осадков не ожидается.

«Яндекс.Погода» сообщает, что погода в День города Екатеринбурга 2021 будет солнечная. Жара достигнет 29 градусов и наступит днем. Ночью похолодает до +13 градусов. Осадков не ожидается.

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