Яблочный спас 2021: когда и где отметить в Екатеринбурге и Свердловской области

На освещение в храм можно приносить новый урожай яблок Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа в православном календаре отмечен, как день Преображения Господне, в народном календаре – это Яблочный спас. В Яблочный спас 2021 в Екатеринбурге в 9:00 во всех храмах города пройдут богослужения.

Прихожане по традиции на службу понесут фрукты: виноград и яблоки. В Екатеринбургской Епархии рассказали, как в 2021 году в уральской столице пройдет Яблочный спас.

– 19 августа – праздник Преображения Господне – один из 12 главных праздников церкви. Также имеет неофициальное название «Яблочный спас». У нас есть традиция освещения первых плодов. У нас по традиции прихожане приносят яблоки. Хотя можно и виноград, но это характерно больше для восточных стран, – рассказал иерей Даниил Рябинин. – По богослужениям – во всех храмах города Екатеринбурга будут совершаться службы в этот день утром в 9 часов. Центральный храм, который отмечает свой престольный праздник в городе Екатеринбурге, это храм Преображения Господня, расположенный на Уктусе.

Также в Екатеринбургской епархии добавили, что по традиции в Яблочный спас 2021 можно печь пироги с яблоками, варить компот и варенье, просто запекать яблоки.

Службы в храмах Екатеринбурга начнутся в 9:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛУЖБЫ

В 9:00 в день Яблочного спаса 2021 в Екатеринбурге пройдут праздничные литургии.

Храм в честь Преображения Господня

Адрес: ул. Походная, 2

Телефон: +7 (343) 295-98-64

Сайт: preobrazgenie.org

Храм-на-Крови

Адрес: ул. Царская, 10

Телефон: +7 (343) 371-61-68

Сайт: xram-na-krovi.ru

Большой Златоуст

Адрес: ул. 8 Марта, 17а

Телефон: +7 (343) 283-06-18

Сайт: bolshoi-zlatoust.ru

Собор Александра Невского

Адрес: ул. Зеленая Роща, 1

Телефон: +7 (343) 257-50-95

Сайт: www.sestry.ru/church

Храм Рождества Христова

Адрес: ул. Машиностроителей, 4а

Телефон: +7 (343) 327-54-10

Сайт: hramrojdestva.ru

Храм-часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского

Адрес: дендропарк на улице 8 Марта, 39

Телефон: +7 (343) 257-06-42

Храм в честь Всемилостивого Спаса

Адрес: ул. Бисертская 12а

Телефон: +7 (912) 227-61-51

Храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца

Адрес: ул. Билимбаевская, 4б

Телефон: +7(343)361-03-12

Сайт: hram-ekb.ru

Храм во имя Всех Святых

Адрес: ул. Блюхера, 6

Телефон: +7 (343) 291-01-81

Сайт: храмвсехсвятых.рф

Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев

Адрес: Ганина Яма, 1

Телефон: +7 (343) 219-08-47

Сайт: ganinayama.ru

Храм во имя Божьей Матери

Адрес: ул. 8 Марта, 197 г

Телефон: +7-950-204-16-60

Сайт: hramekb.hol.es

Храм во имя иконы Божией Матери Всецарица

Адрес: ул. Прохожая, 57

Телефон: +7 (343) 206 62 98

РЕЦЕПТЫ

Мы собрали несколько рецептов, которые пригодятся празднующим Яблочный спас 2021 в Екатеринбурге.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

Яблоки – 8 штук

Сливочное масло – 100 г

Мука – 1 стакан

Манная крупа – 1 стакан

Сахар – 1 стакан

Корица – 1\2 чайной ложки

Разрыхлитель теста – 2 чайные ложки

Сливочное масло – 1\3 чашки.

Время приготовления: примерно 80 минут.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать и натереть на терке. Смешать муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель. Разделить смесь на три части. Смазать форму сливочным маслом, высыпать одну часть сухой смеси. Выложить яблоки, поспать корицей и засыпать еще одной частью сухой смеси. Затем снова выложить тертые яблоки, посыпать корицей и покрыть сухой смесью и положить сверху нарезанные тонким слоем кусочки сливочного масла.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут.

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

Яблоки – 6 штук

Коричневый сахар – 0,75 стакана

Вода – 2, 25 стакана

Мед – 3 столовые ложки

Изюм – 1 стакан.

Способ приготовления:

Снять кожуру с верхней части яблок. Поставить их в форму для запекания.

Смешать воду, сахар и мед, довести до кипения и снять с плиты.

Положить изюм в яблоки и полить сверху полученным ранее сиропом.

Выпекать в духовке 60 минут при температуре 175 градусов.

Яблочное варенье

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг

Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Яблоки очистить от сердцевины, порезать дольками, выложить в посуду и подождать, пока яблоки выделят сок. Прокипятить дольки в сиропе в течение 5 – 10 минут. Поставить остывать. Затем снова прокипятить 5 – 10 минут и дать остыть.

Прокипятить в третий раз, отрегулировать цвет и густоту варенья до нужного состояния.

Чтобы сохранить на долгое время – разложить еще горячее варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 2021 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Где: село Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20

Когда: 21 августа с 11:00 до 16:00

В Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства Яблочный спас 2021 будут праздновать 21 августа.

В программе празднования фольклорный концерт «Уральский хоровод», выставки: народного рукоделия, национальных блюд, кукол в русской народной одежде, посещение музея Шатровой мельницы, ярмарки ремесел, старинной кузницы, дегустация народных напитков, стрельбы из лука, чеканка монет и катание на лошадях.

Также посетители будут готовить яблоки в карамели, делать яблочный оттиск на бересте и примут участие в яблочной лотерее.

Анимационная программа пройдет в крестьянских усадьбах 19, 18 и 17 веков.

– Программа