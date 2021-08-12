Яблочный спас 2021: когда и где отметить в Екатеринбурге и Свердловской области

На освещение в храм можно приносить новый урожай яблок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 августа в православном календаре отмечен, как день Преображения Господне, в народном календаре – это Яблочный спас. В Яблочный спас 2021 в Екатеринбурге в 9:00 во всех храмах города пройдут богослужения.
Прихожане по традиции на службу понесут фрукты: виноград и яблоки. В Екатеринбургской Епархии рассказали, как в 2021 году в уральской столице пройдет Яблочный спас.
– 19 августа – праздник Преображения Господне – один из 12 главных праздников церкви. Также имеет неофициальное название «Яблочный спас». У нас есть традиция освещения первых плодов. У нас по традиции прихожане приносят яблоки. Хотя можно и виноград, но это характерно больше для восточных стран, – рассказал иерей Даниил Рябинин. – По богослужениям – во всех храмах города Екатеринбурга будут совершаться службы в этот день утром в 9 часов. Центральный храм, который отмечает свой престольный праздник в городе Екатеринбурге, это храм Преображения Господня, расположенный на Уктусе.
Также в Екатеринбургской епархии добавили, что по традиции в Яблочный спас 2021 можно печь пироги с яблоками, варить компот и варенье, просто запекать яблоки.
Службы в храмах Екатеринбурга начнутся в 9:00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СЛУЖБЫ
В 9:00 в день Яблочного спаса 2021 в Екатеринбурге пройдут праздничные литургии.
Храм в честь Преображения Господня
Адрес: ул. Походная, 2
Телефон: +7 (343) 295-98-64
Сайт: preobrazgenie.org
Храм-на-Крови
Адрес: ул. Царская, 10
Телефон: +7 (343) 371-61-68
Сайт: xram-na-krovi.ru
Большой Златоуст
Адрес: ул. 8 Марта, 17а
Телефон: +7 (343) 283-06-18
Сайт: bolshoi-zlatoust.ru
Собор Александра Невского
Адрес: ул. Зеленая Роща, 1
Телефон: +7 (343) 257-50-95
Сайт: www.sestry.ru/church
Храм Рождества Христова
Адрес: ул. Машиностроителей, 4а
Телефон: +7 (343) 327-54-10
Сайт: hramrojdestva.ru
Храм-часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского
Адрес: дендропарк на улице 8 Марта, 39
Телефон: +7 (343) 257-06-42
Храм в честь Всемилостивого Спаса
Адрес: ул. Бисертская 12а
Телефон: +7 (912) 227-61-51
Храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца
Адрес: ул. Билимбаевская, 4б
Телефон: +7(343)361-03-12
Сайт: hram-ekb.ru
Храм во имя Всех Святых
Адрес: ул. Блюхера, 6
Телефон: +7 (343) 291-01-81
Сайт: храмвсехсвятых.рф
Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев
Адрес: Ганина Яма, 1
Телефон: +7 (343) 219-08-47
Сайт: ganinayama.ru
Храм во имя Божьей Матери
Адрес: ул. 8 Марта, 197 г
Телефон: +7-950-204-16-60
Сайт: hramekb.hol.es
Храм во имя иконы Божией Матери Всецарица
Адрес: ул. Прохожая, 57
Телефон: +7 (343) 206 62 98
РЕЦЕПТЫ
Мы собрали несколько рецептов, которые пригодятся празднующим Яблочный спас 2021 в Екатеринбурге.
Яблочный пирог
Ингредиенты:
Яблоки – 8 штук
Сливочное масло – 100 г
Мука – 1 стакан
Манная крупа – 1 стакан
Сахар – 1 стакан
Корица – 1\2 чайной ложки
Разрыхлитель теста – 2 чайные ложки
Сливочное масло – 1\3 чашки.
Время приготовления: примерно 80 минут.
Способ приготовления:
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать и натереть на терке. Смешать муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель. Разделить смесь на три части. Смазать форму сливочным маслом, высыпать одну часть сухой смеси. Выложить яблоки, поспать корицей и засыпать еще одной частью сухой смеси. Затем снова выложить тертые яблоки, посыпать корицей и покрыть сухой смесью и положить сверху нарезанные тонким слоем кусочки сливочного масла.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут.
Запеченные яблоки
Ингредиенты:
Яблоки – 6 штук
Коричневый сахар – 0,75 стакана
Вода – 2, 25 стакана
Мед – 3 столовые ложки
Изюм – 1 стакан.
Способ приготовления:
Снять кожуру с верхней части яблок. Поставить их в форму для запекания.
Смешать воду, сахар и мед, довести до кипения и снять с плиты.
Положить изюм в яблоки и полить сверху полученным ранее сиропом.
Выпекать в духовке 60 минут при температуре 175 градусов.
Яблочное варенье
Ингредиенты:
Яблоки – 1 кг
Сахар – 1 кг
Способ приготовления:
Яблоки очистить от сердцевины, порезать дольками, выложить в посуду и подождать, пока яблоки выделят сок. Прокипятить дольки в сиропе в течение 5 – 10 минут. Поставить остывать. Затем снова прокипятить 5 – 10 минут и дать остыть.
Прокипятить в третий раз, отрегулировать цвет и густоту варенья до нужного состояния.
Чтобы сохранить на долгое время – разложить еще горячее варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 2021 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Где: село Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20
Когда: 21 августа с 11:00 до 16:00
В Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства Яблочный спас 2021 будут праздновать 21 августа.
В программе празднования фольклорный концерт «Уральский хоровод», выставки: народного рукоделия, национальных блюд, кукол в русской народной одежде, посещение музея Шатровой мельницы, ярмарки ремесел, старинной кузницы, дегустация народных напитков, стрельбы из лука, чеканка монет и катание на лошадях.
Также посетители будут готовить яблоки в карамели, делать яблочный оттиск на бересте и примут участие в яблочной лотерее.
Анимационная программа пройдет в крестьянских усадьбах 19, 18 и 17 веков.