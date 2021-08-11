Владимир Путин наградит уральского гимнаста Давида Белявского орденом дружбы

На минувших олимпийских играх спортсмен завоевал золотую медаль в командном многоборье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральского гимнаста Давида Белявского наградят орденом дружбы. На минувших олимпийских играх спортсмен завоевал золотую медаль в командном многоборье вместе с Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным и Артуром Далалояном. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

- За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения и волю к победе, проявленные на играх в Токио, наградить орденом дружбы спортсмена-инструктора сборной России по спортивной гимнастике Давида Белявского, - говорится в указе.

На играх в Рио-2016 Давид Белявский завоевал серебро и бронзу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также накануне известный спортсмен сделал татуировку с олимпийскими кольцами в память о прошедших играх.

- Уже можно. Никакой интриги. На всю жизнь, - такой подписью он сопроводил фотографию с новым рисунком на руке.

Фото: Instagram Давида Белявского

Напомним, на этой Олимпиаде наши гимнасты выступали в костюмах, дизайн которых разрабатывал личный бренд Давида Белявского. По его словам, такая идея ему пришла в 2019 году, но реализация задумки растянулась. Также гимнаст рассказал «Комсомолке», что все свои медали посвящает маленькой дочке.