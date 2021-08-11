В метро Екатеринбурга остановили безмасочника: он оказался наркозакладчиком

На парня завели уголовное дело. Фото: УМВД по Екатеринбургу, Алексей Булатов "КП"

В метро Екатеринбурга поймали 24-летнего парня с крупной партией наркотиков.

Наркозакладчика задержали 6 августа в кассовом зале станции метро «Геологическая».

- При личном досмотре у него изъяты упаковки с подозрительным веществом. В ходе дальнейшего исследования было установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком мефедроном и N-метилэфедроном массой 45 и 63 грамма соответственно, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, у задержанного нашли 0,2 грамма гашиша.

Парень оказался уроженцем Полевского. Он признался полицейским, что приехал в Екатеринбург за партией наркотиков. Их он собирался сбывать в родном городе через так называемые закладки.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, изначально мужчину остановили за то, что он шел без маски.

На несостоявшегося наркозакладчика завели уголовное дело по четвертой части статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Молодого человека отправили под стражу.

По этой статье парню «светит» до 15 лет колонии.

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