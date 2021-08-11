Беспроводной пылесос Polaris c УФ-лампой: дезинфекция дома и без усилий

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Устройство заменяет сразу 3 прибора для уборки: вертикальный пылесос, ручной пылесос и портативную УФ-лампу для дезинфекции различных поверхностей. Маневренный и удобный – он подойдет как для быстрой, так и для генеральной уборки. Владельцы автомобиля также оценят мобильность пылесоса.

Пылесос, который обеззараживает

Встроенная мини-турбощетка с УФ-лампой для мягкой мебели позволяет проводить дезинфекцию во время уборки. Она уничтожает микробы и вирусы, что очень актуально для семей с детьми или животными. Мини-турбощетка тщательно соберет пыль и обеззаразит. Ваш диван будет оставаться идеально чистым, даже если на нем любит спать кошка. УФ-лампа безопасна, так как включается только при одновременном касании поверхности двух датчиков. В пылесос интегрирована циклоническая система сбора пыли, а также фильтр HEPA 10, который задерживает мельчайшую пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Удобный и легкий

Технология WALK by ITSELF заметно снижает нагрузку на руки во время уборки. Благодаря особому электроприводу на щетке пылесос сам устремляется вперед, его вес практически не ощущается при использовании на горизонтальных поверхностях. В приборе предусмотрена работа на трех уровнях мощности всасывания: низкий, средний и турбо. На низкой мощности пылесос может убирать до 60 минут. Уровень шума ниже 71 Дб. Пылесос имеет индикатор заряда, а также удобный прозрачный контейнер для пыли 0,6 л . Прибор может крепиться на стену или храниться на напольной подставке, что сэкономит место в вашем доме.

Многофункциональный и мощный

Пылесос имеет пять сменных насадок, среди которых мягкая электрощетка для любых напольных покрытий. Щетка идеально подойдет владельцам паркетных полов, так как оснащена мягким валиком для бережного ухода. Кроме того, в комплекте есть мини-турбощетка для мягкой мебели с УФ-лампой, щетка для люстр и полированных поверхностей, щелевая насадка и насадка 2 в 1 с выдвигаемой щетиной. Она подойдет для чистки мебели, полок или клавиатуры. Также в комплекте угловой переходник для насадок с изменяемым углом. Удлинительная труба вместе с насадкой 2 в 1 позволит удалить пыль на большой высоте со штор и карнизов. Все уголки дома теперь смогут оставаться идеально чистыми. В приборе установлен мощный инверторный мотор 450 Вт. Высокая мощность всасывания – 160 аВт. Пылесос оснащен съемным литий-ионным аккумулятором 2500 мАч, который полностью заряжается за 4 часа. Гарантия на мотор 10 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO не только механически собирает загрязнения, но и уничтожает бактерии и вирусы. У него многофункциональная комплектация и сильные показатели. Пылесос удобен в хранении и не занимает много места, а вместительный контейнер легко очищается нажатием одной кнопки.