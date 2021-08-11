Денис и его девушка возвращались из Перми. Фото: личная страница погибшей во «ВКонтакте»/стоп-кадр

Главное следственное управление МВД по Свердловской области получило результаты анализов виновника аварии на трассе Пермь – Екатеринбурга 22-летнего Дениса Швалева из Красноуфимска.

В результате ДТП 19 июля погиб сам молодой водитель, его 17-летняя девушка, а также пара пенсионеров. По данным ГИБДД, «четырнадцатая» под управлением Дениса выехала на встречную полосу для обгона, где в лобовую протаранила Toyota. В иномарке была 65-летняя Надежда Власова и 72-летний Исмагиль Тимершин, ехавшие из Екатеринбурга в Башкирию.

- Молодой человек в момент ДТП был трезв, как и его пассажирка, - пояснили «КП» в отделении пропаганды свердловского управления Госавтоинспекции.

Денис пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ранее в ГИБДД отмечали, что Швалев и его девушка не были пристегнуты ремнями безопасности. От удара школьница вылетела через лобовое стекло.

- Водитель ВАЗ-2114 при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль, он судя по всему растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения ДТП, - цитировали слова очевидца в УГИБДД региона.

Напомним, что 8 августа в Сухом Логу в результате страшной аварии погибла пара 19-летних студентов. Денис Хорьков по просьбе товарища вышел на работу в выходной и вместе со своей девушкой Валерией Барахатовой развозил хлеб по торговым точкам. На трассе, ведущей в Камышлов, «девятку» смяла фура. Пара скончалась до прибытия скорой помощи.