Тиктокера из Екатеринбурга, который выдает себя за сотрудника ГИБДД, оштрафовали за ношение формы

На Тик-Ток уральца подписано 247 тысяч человек. Фото: Instagram героя публикации

Популярный тиктокер из Екатеринбурга, который пишет видео под ником «Майор Гром» (Mayorgrom_ ) и выступает в образе сотрудника ГИБДД, частенько штрафуют настоящие полицейские. То – за тонировку на автомобиле, то он улицы переходит в неположенном месте.

Вот и 6 августа, его автомобиль «премиум-класса» остановили сотрудники ДПС. 27-летний тиктокер в тот момент был в одежде полицейского.

Мужчина не любит оплачивать штрафы. Фото: Instagram героя публикации

- Сотрудники госавтоинспекции составили на него протокол за незаконное ношение форменной одежды по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ, - рассказывает «КП-Екатеринбург» человек, знакомый с ситуацией. – Форму у него пообещали конфисковать.

«Майору Грому» теперь светит штраф от 1000 до 1500 рублей. Только вот заплатит он его или нет, загадка. Потому что у него уже есть штраф по статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок».

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили на 27-летнего мужчину прокол за чрезмерную тонировку. Это постановление по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ влечет за собой штрафную санкцию в размере 500 рублей.

Тик-ток аккаунт Mayorgrom_ уралец ведет в форменной одежде. Фото: TikToK героя публикации

Добавим, что за аккаунтом «Майора Грома» в Тик-Токе следят 247 тысяч человек. Мужчина рассказывает о забавных ситуациях из жизни. Например, когда напарник вышел на работу с женой или про поиск работы в Екатеринбурге.