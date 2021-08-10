В начале 2020 года у девушки случился рецидив, но вылететь на лечение в Германию удалось только летом. Фото: предоставлено семьей Виноградовых

7 августа в семье Виноградовых – день траура. Год назад не стало любимой дочери Валерии, девушка не дожила два месяца до своего 19-летия. Большую часть жизни она боролась с раком, но тяжелая болезнь оказалась сильнее.

По мнению родителей, их дочка стала жертвой последствий пандемии, так как не смогла вовремя вылететь в Германию на лечение.

ЖИЗНЬ НА МИННОМ ПОЛЕ

Лера родилась абсолютно здоровым ребенком. Впервые она пожаловалась на сильные боли в 10 лет. У третьеклассницы образовалась шишка на правом боку. «Она точно не ударилась обо что-то?» спрашивали у родителей врачи детской больницы. Но они знали, что ребенок врать не будет.

Лера обожала лошадей. Фото: предоставлено семьей Виноградовых

- Меня тогда сразу напрягло, что врачи стали странно переглядываться между собой, - вспоминает со слезами на глазах мама Валерии. – Сделали УЗИ, ничего не сказали. Направили в онкологическое отделение. Там уже и взяли биопсию и поставили диагноз – саркома Юинга. Метастаз тогда еще не было, саркома была в локализованной форме, словно в капсуле. Сначала Лера прошла курс химиотерапии, затем была операция по удалению ребра, которое почти полностью было уничтожено саркомой.

Казалось, что худшее уже позади. Каждый три месяца Лера проходила обследования. Получалось так, что почти каждый год болезнь выходила из «спячки». В 2013 году метастазы выявили в правом легком, а через четыре года две трети органа пришлось удалить.

- Я всегда поражалась ее стойкости. У нее была изрезана правая сторона. Но она никогда не афишировала свою болезнь. В школе знали лишь учителя. А у меня лично не осталось практически друзей или подруг. Люди у нас так реагируют на подобные диагнозы, что стараются держаться от «таких» подальше. Думают, что таким образом обезопасят себя и близких. А нам оставалось лишь жить на этом «минном поле». После операции по удалению легкого врачи сказали, что шансов на благополучный исход практически нет. Конечно же, мы этого Лере не говорили, - добавила Арина Виноградова.

Лера скрывала от друзей свой диагноз. Фото: Instagram Валерии Виноградовой

УШЛА НА ГЛАЗАХ У ПАПЫ

В поиск новых методов лечения мама Леры вышла на клинику под Берлином. В ноябре 2017 года немецкие врачи предложили Виноградовым экспериментальный метод лечения.

- В Европу Лера летала вместе с отцом. В 2018 году выписали нужные препараты, затем два раза летали в 2019-м. А в феврале 2020-го вновь случился рецидив. У нее стало двоиться в глазах, нужно было срочно ехать в Германию. Но границы были закрыты. Я чудом добилась КТ в частной клинике, выяснилось, что опухоль образовалась в головном мозге. В онкологическом диспансере прошли лучевую терапию. Но в Берлин удалось вылететь лишь 5 июня. Потом там еще две недели они были на карантине. Я считаю, что было потеряно драгоценное время, когда еще можно было спасти Лерочку.

В начале августа стало понятно, что метастазы буквально поглотили тело 18-летней россиянки. Они были везде кроме почек. Врачи посоветовали семье перевезти дочь обратно в Екатеринбург. Но вернуться домой оказалось еще сложнее, чем выезжать.

- Лера ушла спокойно, без мучений. Муж держал ее за руку, а потом ее взгляд замер. Только через две недели нам удалось похоронить ее здесь. Нам предлагали кремацию, но я обещала дочери похоронить ее, - рассказала «КП»-Екатеринбург Арина Виноградова.

На 16-летие родители подарили Лере мотоцикл. В 18 она мечтала также освоить автомобиль. Фото: предоставлено семьей Виноградовых

ОФИЦИАЛЬНО

В 2020 году показатель смертности от онкологии в регионе составил 226,8 случая на 100 тысяч жителей. Число умерших от рака свердловчан за год снизилось на 230-240 человек, или на 2%.

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