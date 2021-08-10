В Екатеринбурге двое мужчин с топором устроили разборки с соседями: слышны выстрелы

Инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне "Мичуринский". Фото: паблик michurinsky_ekb в Instagram

В Екатеринбурге двое мужчин устроили разборки. Как сообщают местные жители в паблике michurinsky_ekb в Instagram, дебоширы пришли в ярость из-за того, что соседи сделали им замечание из-за громкой музыки. Также жильцы говорят, что во дворе были слышны выстрелы.

Инцидент произошел в Мичуринском районе - рядом с домом на Широкореченской,49.

- Мужчины в неадекватном состоянии. Кричат матом на людей. Предполагаю, что им не понравились замечания, потому что у них всю ночь играла музыка. В руках то ли бита, то ли какая-то палка, - пишет один из подписчиков паблика.

Еще один житель двора утверждает, что в руках у одного из неадекватных мужчин был топорик.

В итоге соседи вызвали на место силовиков. Неадекватных мужчин задержал наряд Росгвардии. Этот момент попал на видео.

После задержания их доставили в полицию. В ведомстве отметили, что не располагают информацией о том, что у неадекватных мужчин с собой были опасные предметы.

Новость о буйных соседях активно обсуждают в домовых чатах. Фото: читатель "КП"

- Сообщение о двух неадекватно ведущих себя мужчинах поступило в отдел полиции №8 около 11:00. Прибывшие на место правоохранители доставили указанных граждан в дежурную часть. Заявлений о причинении задержанными телесных повреждений или имущественного ущерба от жителей района не поступало. Доставленные направлены для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Проводится проверка, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, недавно в Мичуринском мужчина перепугал местных жителей тем, что разгуливал по улице с автоматом. Его задержала полиция. Он объяснил силовикам свой поступок.

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