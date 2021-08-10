Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 августа 2021 года

На Урале сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, из которых 195 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Бисерти, Качканаре, Ирбите, Серове, Нижнем Тагиле, Невьянске, Камышлове, Староуткинске, Сухом Логе, Рефтинском ГО и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале по состоянию на 10 августа 2021 года составляет 112 611 человек, из которых 104 371 полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 446 человек.

На данный момент состояние 836 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 511 из них находится в реанимации, 420 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в регионе зарегистрировано еще 24 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 4 577.

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