Муж подозреваемой отказывается комментировать случившееся. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге следователи СКР навестили в больнице двухлетнего малыша, который пострадал в результате падения с балкона третьего этажа. Мальчику подарили развивающий конструктор.

Ребенок пострадал после того, как его схватила мать и вместе с ним выбросилась с балкона. Женщину пытался остановить сотрудник патрульно-постовой службы, но полицейский не успел прорваться на лоджию.

Инцидент произошел на улице Авиационной. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мальчика доставили в больницу с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму. У нерадивой матери – перелом позвоночника и пневмония.

- Поскольку малолетний мальчик был своевременно доставлен бригадой скорой помощи в больницу, его жизнь удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета поинтересовались состоянием здоровья пострадавшего и вручили малышу подарок – полезный развивающий конструктор, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Стоит напомнить, что женщина сама вызвала полицию под предлогом того, что ее избивает муж. Однако потом выяснилось, что никого кроме нее и ребенка в квартире не было. На место выезжала психиатрическая бригада скорой помощи.

- Женщина является фигуранткой по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего, - добавили в СК.

Следователи подарили мальчику конструктор. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Чкаловском следственно отделе пояснили, что нерадивая мать проходит по делу в качестве подозреваемого, обвинение ей не предъявляли. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. После выписки ее проверят на вменяемость.