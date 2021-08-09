Олимпийская чемпионка Ольга Глацких о скандале с золотом, доставшимся израильской гимнастке: «Налицо сговор»

Ольга Глацких (справа) завоевала «золото» в 2004 году. Фото: REUTERS/Алексей БУЛАТОВ

Один из главных скандалов минувшей Олимпиады в Токио случился на поле художественной гимнастики. Российской спортсменке Дине Авериной, уверенно шедшей на «золото» и чисто выполнившей все упражнения, вдруг присудили «серебро». А главную награду отдали израильской гимнастке Линой Ашрам, которая уронила ленту во время выступления. О ситуации в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) высказалась Ольга Глацких, которая в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах на соревнованиях по художественной гимнастике взяла «золото».

- Любой результат складывается не только из того, что ты бросил предмет и поймал его. Он складывается еще и из технического исполнения элементов – натянутые стопы, высокие полупальцы, прямые колени, шпагаты, кольца и так далее, - говорит Ольга Глацких. – Это то, что оценивает технический судья. Российская школа художественной гимнастики всегда отличалась именно этой чистотой исполнения элементов тела.

Как отмечает олимпийская чемпионка, российские гимнастки благодаря прекрасной технике всегда ходили по площадке настолько изящно, что напоминали балерин.

- Нам всегда все наши тренеры говорили: девочки, ваша техника исполнения настолько отличается от других, что ваша задача - не уронить предмет, - вспоминает Ольга Глацких. - Если вы не уроните, не сделаете никакую ошибку, вы 100% будете первыми. И так было всегда, потому что так как по чистоте исполнения работает российская гимнастка, не работает ни одна гимнастка в мире. Но все это в данной ситуации вообще почему-то перестало быть важным. Действительно Ашрам сделала колоссально большую ошибку. На целый бал практически у нее была потеря – она сделала несколько шагов до предмета. Но в то же время ей поставили для этой ошибки очень большую оценку.

Ольга Глацких также напомнила, что оспорить «золото» израильской спортсменки сейчас уже нельзя. Награда остается у израильской спортсменки.

- Для меня налицо то, что это объективный сговор какой-то или протест одного или двух-трех судей, - отмечает Ольга Глацких. - Не могут оценки на балл за ночь понизиться. Девочки не стали корявыми за ночь и не перестали делать все, чему их учили. А оценки практически на балл по каждому виду ниже, чем в квалификации.

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