Разлучены после смерти: как выглядит могила убитой красавицы, и где упокоился ее муж

Супругов похоронили на разных кладбищах. Фото: Олег ГАЛИМОВ

За две недели до Нового года Екатеринбург содрогнулся от ужасной новости – в Кировском районе убита молодая мама, а ее муж – покончил с собой. Трагедия произошла в доме № 13 по улице Сыромолотова.

Ранним утром 18 декабря Константин Невоструев набросился на жену-красавицу Людмилу. От многочисленных ран женщина скончалась на месте, а ее супруг, осознав содеянное, свел счеты с жизнью. Ужас ситуации был еще и в том, что в квартире находилась шестилетняя дочка пары. Ребенок нашел тело матери и позвонил дедушке, который позже спас малышку из закрытой квартиры.

Позже станет известно, что Людмилы знали о конфликтах с Константином. Но никто не мог и представить себе, что все обернется таким образом.

- Убийство произошло ранним утром, никто из соседей не слышал разговоров или криков, - рассказал «Комсомолке» следователь следственного отдела СКР по Кировскому району Вячеслав Воронцов. – Константин нанес жене несколько ударов в область туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее муж свел счеты с жизнью.

Могила Константина Невоструева расположена на Лесном кладбище. По надгробию можно понять, что его родители ушли из жизни еще в 90-ых, а бабушка умерла в 2000 году.

Константину грозило бы до 15 лет лишения свободы. Фото: Олег ГАЛИМОВ

По факту убийства Людмилы Невоструевой было возбуждено уголовное дело, но производство по нему было прекращено в связи со смертью единственного подозреваемого. Фото: Олег ГАЛИМОВ

34-летнюю Людмилу похоронили вдали от мужа-убийцы – женщина упокоилась на Нижне-Исестком кладбище. По словам знакомых Невостуревой, ее дочка теперь живет с родными по материнской линии.

Могила Людмилы Невоструевой. Фото: Олег ГАЛИМОВ