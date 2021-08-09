В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему замглавы свердловского СК, попавшемуся на взятке

Бусылко был задержан в ноябре 2019 года оперативниками ФСБ. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Ленинском районном суде Екатеринбурга огласили приговор бывшему замглавы свердловского СК Михаилу Бусылко. Высокопоставленный силовик был задержан в ноябре 2019 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бусылко получил 1,8 миллиона рублей за возобновление расследования о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина».

Посредником выступил бывший следователь СК Владислав Вострецов. Вторую часть взятки Бусылко должен был получить и передать тогдашнему зампрокурору области Дмитрию Чуличкову.

Дмитрий Чуличков Фото: Олег ГАЛИМОВ

После задержания обоих отстранили от исполнения служебных обязанностей. В ходе прений государственный обвинитель запросил по 11 лет лишения свободы для Бусылко и Чуличкова и 10 миллионов рублей штрафа, а также потребовал суд лишить их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции. Кроме этого запретить занимать им должности в государственной и муниципальной службе сроком на 10 лет. Подсудимые вину не признали и попросили суд оправдать их.

Владимир Вострецов Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Суд учитывает, что Бусылко совершил преступление особо тяжкое. Считает необходимым назначить наказание в виде изоляции от общества в колонии строгого режима, - отметили в суде.

Суд назначил Михаилу Бусылко 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а также лишить его звания полковника юстиции.

Дмитрию Чуличков - 9 лет в колонии строгого режима, с лишением специального чина.

Владиславу Вострецову назначили 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Всех троих взяли под стражу в зале суда.

Михаил Бусылко Фото: Олег ГАЛИМОВ

Оглашение приговора растянулось на 4 часа. Осужденные имеют право подать апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего замначальника свердловского СК, обвиняемого во взятке, освободили от домашнего ареста. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга (подробнее)

Замруководителя СК по Свердловской области задержали за взятку. Сумма составила 1,8 миллионов рублей (подробнее)