Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 августа 2021 года

150 зарегистрированных случаев приходятся на уральскую столицу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 520 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 150 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Дегтярске, Богдановиче, Бисерти, Реже, Североуральске, Красноуральске, Кушве, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составляет 111 057 человек, из которых 103 059 полностью справились с заболеванием. За минувшие сутки врачи сняли диагноз у 450 человек.

На данный момент состояние 822 пациентов оценивается как тяжелое, 490 из них размещены в палатах реанимации, 409 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 23 новых случая смерти от COVID-19. Общее число смертельных случаев – 4 514.