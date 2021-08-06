«Партия пенсионеров»: социальные меры поддержки пожилых граждан из подачки должны стать обязанностью государства

Фото: предоставлено пресс-службой Партии пенсионеров

В эфире радио «Комсомольская правда» выступил кандидат в депутаты Государственной думы восьмого созыва от «Партии пенсионеров» Владимир Таскаев. Он рассказал с какими проблемами сталкиваются люди предпенсионного и пенсионного возраста, а также поделился социальными инициативами, которые разработали кандидаты.

У ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Партии пенсионеров» 2 августа. В списке - 277 кандидатов. В первой тройке: Владимир Бураков, Широков Андрей и житель Екатеринбурга Владимир Ворожцов.

- Владимир Ворожцов у нас зарегистрирован по 170-му округу Берёзовскому, в который входит и Кировский, Орджоникидзевский, Алапаевский, Артемовский, Режевской районы. Это генерал-майор, наш земляк, который родился еще в Свердловске. Он доктор философских наук. Очень долгое время работал в МВД и на сегодняшний момент, является одним из самых главных спикеров и ведущих программы политической партии «Пенсионер», - рассказывает Владимир Таскаев.

В настоящее время партию поддерживают порядка 47 миллионов избирателей. В большинстве своем это люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые изо дня в день сталкиваются с проблемами старшего поколения.

- В парламенте пора появиться людям, которые не боятся отстаивать права российских граждан. Люди предпенсионного возраста и пенсионеры - это огромный слой населения, в который вхожу и я. Мне в этом городу исполнится 59 лет. Как общественному деятелю и депутату в прошлом, мне постоянно поступает множество вопросов от людей старшего возраста, - говорит Владимир Таскаев. – Мы все понимаем, что присутствует дискриминация по возрасту. Где-то людям отказывают в работе, где-то к ним предвзятое отношение. А ведь этот слой населения достаточно продуктивный. Он имеет огромный опыт и потенциал. Как минимум кому-то нужно подготавливать молодое, которое сегодня все знает только из Интернета и весьма неточно.

ПЕНСИОНЕРЫ НЕ ЖИВУТ, А ВЫЖИВАЮТ

Российская Партия Пенсионеров отстаивает в своих программах социальную справедливость. А для этого нужно быть ближе к народу. Для Владимира Таскаева выезды в города нашей области уже повседневное явление. Каждый раз он выслушивает пенсионеров, их истории и старается быть в курсе проблем. - Выезжал в Каменский район, встречался с работающим пенсионером. Человек вынужден трудиться, потому что он реально в процессе выживания. Пенсия небольшая. Не хватает на внуков, школу, институт. Внуки разного возраста, и работая на организацию, он не сообщил об этом в налоговые органы. Ему предъявили огромный штраф – около 120 тысяч рублей! - возмущается Владимир Таскаев. – Плюс естественно прекратили индексацию пенсии. Я лично взял на контроль эту ситуацию.

Еще одна история, которая не оставила Владимира равнодушным случилась с пенсионером из Нижних Серёг.

- Он работал на горячем, тяжелом производстве. Посмотрел свой стаж и оказалось, что он должен был выйти на пенсию на два года раньше. Ему ответили, что он не указывал этого в своем заявлении, - добавляет собеседник.

НУЖЕМ УПОЛНОМОЧЕНЫЙ ПО ПРАВАМ ПЕНСИОНЕРОВ

По мнению Владимира Таскаева, сегодня Пенсионный Фонд лишь «ненужная прослойка» между финансами. Поэтому, одной из социальных инициатив, предлагаемой партией он назвал его расформирование.

- Одна из наших позиций - расформировать Пенсионный Фонд России. Особняки отдать пожилым людям под пансионаты, чтобы пенсионеры могли предупредить старение. Его можно предупредить лечением, хорошим отношением, добрым общением с нашими пожилыми людьми. Это, как показывает практика, приносит омоложение, - поделился идеями Владимир.

К тому же, у партии в планах создание своего института уполномоченного по пожилым людям.

- Практически, это нужно создавать в каждой губернии. Нужны уполномоченные депутаты, которые займутся проблемами пожилых людей. Мы готовим закон о новой социальной конституции России. Это партийная концепция Социального Кодекса, в котором в одном документе ясно будут определены все права граждан на меры социальной защиты и установлены единые для всей страны механизмы их реализации, - рассказал политик.

Одной из своих первостепенных задач Владимир Таскаев считает урегулирование социального законодательства. По его словам, получение льгот и выплат в нашей стране слишком усложнено из-за запутанных и противоречивых законов. Партия планирует «превратить социальные меры поддержки граждан из подачки в обязанность государства». Социальный Кодекс после его принятия не позволит чиновникам уклоняться от обязанностей.